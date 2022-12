《壯志凌雲：獨行俠》奪NBR最佳電影獎　哥連法路、楊紫瓊封帝后

美國國家評論協會(NBR)每年十二月均會遴選該年度的電影作品,表揚傑出電影工作者及其作品。2022年第94屆國家評論協會獎(NBR Awards)於美國時間12月8日舉行頒獎典禮,並驚喜宣布「最佳電影」獎由《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)奪得,成為罕有奪得此獎的商業電影。而荷里活著名導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)則憑執導新作《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)奪得「最佳導演」獎。

《壯志凌雲:獨行俠》於國家評論協會獎奪得「最佳電影」大獎。(《壯志凌雲:獨行俠》電影劇照)

史提芬史匹堡則憑執導新作《法貝曼:造夢大師》於國家評論協會獎奪得「最佳導演」獎。(Getty Image)

演技大獎方面,「最佳男主角」則頒予同時憑《The Banshees of Inisherin》奪得康城影帝的哥連法路(Collin Farrell),「最佳女主角」則由楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everwhere All at Once)的演出獲得。哥連法路早前與班頓費沙(Brendan Fraser)早已被視為奧斯卡影帝熱門人選,而楊紫瓊似乎亦有機會入圍奧斯卡「最佳女主角」一獎。

哥連法路憑《The Banshees of Inisherin》勇奪康城影帝後,於國家評論協會獎再下一城。(《The Banshees of Inisherin》電影劇照)

楊紫瓊則憑《奇異女俠玩救宇宙》的演出奪得國家評論協會「最佳女主角」獎。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

國家評論協會獎過去被認為是奧斯卡金像獎的季前賽,過去20年超過九成「最佳電影」得獎作品,均能夠入圍奧斯卡相同獎項。然而比對得獎紀錄下,過去20年同時奪得NBR及奧斯卡「最佳電影」獎的作品,僅有《No Country of Old Man》《一百萬零一夜》(Slumdog Millionaire)以及《綠簿旅友》(Green Book)三部,似乎《壯志凌雲:獨行俠》將能入圍奧斯卡金像獎,然而同時奪得兩會獎項的機會並不高。