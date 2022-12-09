《壯志凌雲：獨行俠》奪NBR最佳電影獎　哥連法路、楊紫瓊封帝后

美國國家評論協會（NBR）每年十二月均會遴選該年度的電影作品，表揚傑出電影工作者及其作品。2022年第94屆國家評論協會獎（NBR Awards）於美國時間12月8日舉行頒獎典禮，並驚喜宣布「最佳電影」獎由《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）奪得，成為罕有奪得此獎的商業電影。而荷里活著名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）則憑執導新作《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）奪得「最佳導演」獎。

《壯志凌雲：獨行俠》於國家評論協會獎奪得「最佳電影」大獎。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

史提芬史匹堡則憑執導新作《法貝曼：造夢大師》於國家評論協會獎奪得「最佳導演」獎。（Getty Image）

演技大獎方面，「最佳男主角」則頒予同時憑《The Banshees of Inisherin》奪得康城影帝的哥連法路（Collin Farrell），「最佳女主角」則由楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everwhere All at Once）的演出獲得。哥連法路早前與班頓費沙（Brendan Fraser）早已被視為奧斯卡影帝熱門人選，而楊紫瓊似乎亦有機會入圍奧斯卡「最佳女主角」一獎。

哥連法路憑《The Banshees of Inisherin》勇奪康城影帝後，於國家評論協會獎再下一城。（《The Banshees of Inisherin》電影劇照）

楊紫瓊則憑《奇異女俠玩救宇宙》的演出奪得國家評論協會「最佳女主角」獎。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

國家評論協會獎過去被認為是奧斯卡金像獎的季前賽，過去20年超過九成「最佳電影」得獎作品，均能夠入圍奧斯卡相同獎項。然而比對得獎紀錄下，過去20年同時奪得NBR及奧斯卡「最佳電影」獎的作品，僅有《No Country of Old Man》《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）以及《綠簿旅友》（Green Book）三部，似乎《壯志凌雲：獨行俠》將能入圍奧斯卡金像獎，然而同時奪得兩會獎項的機會並不高。