東方快車謀殺案︱無懼低票房拍第三集　楊紫瓊加盟圖吸引華語觀眾

二十世紀霍士影業宣布,將會開拍《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)系列電影第三集《A Haunting in Venice》(暫譯《威尼斯鬼魅》),並繼續由Kenneth Branagh自導自演,第三次將傳奇暢銷小說作家Agatha Christie的推理懸疑小說,改編後搬上大銀幕。



電影公司更宣布,《A Haunting in Venice》邀請到楊紫瓊、《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)男星Jamie Dornan等參與演出,其中楊紫瓊的參與令華語地區的觀眾及影迷激動不已。

楊紫瓊即將參演《東方快車謀殺案》系列第三部《A Haunting in Venice》。《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照。(imdb)

系列由首集開始已組成全明星班底,《東方快車謀殺案》雲集尊尼特普(Johnny Depp)、(Judi Dench)、米雪菲花(Michelle Pfeiffer)、Willem Dafoe及彭妮露古絲(Penélope Cruz)等影帝影后級演員;而續集《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)則由姬嘉鐸(Gal Gadot)、艾米漢默(Armie Hammer)、Annette Bening等主演。

然而在首集錄得3.5億美元(約港幣27億元)票房佳績後,續集票房僅錄得1.3億美元(約港幣10億元),不及首集四成票房。雖然如此,電影公司仍無懼票房大跌,推出第三部續作,似乎對楊紫瓊在華語地區及全球華人觀眾間的影響力信心十足,希望吸收華語地區龐大的影院消費力。

二十世紀霍士公司似乎對楊紫瓊在華語地區的叫座力甚具信心。《我的超豪男友》電影劇照。(imdb)

《A Haunting in Venice》改編自Agatha Christie的小說《Hallowe’en Party》,故事設定於二戰後一個萬聖節晚上,退休的著名偵探Hercule Poirot在意大利威尼斯一座宮殿裡,出席一個萬聖節派對時,其中一位賓客中途被殺,於是Hercule Poirot便再次出動查案。

著名偵探Hercule Poirot在退休後再次遇到謀殺案,唯有再次出動查案。《東方快車謀殺案》電影劇照。(imdb)

導演兼主演Kenneth Branagh對第三集得以開拍感到興奮:「對Hercule Poirot一角而言,這是一個奇妙的轉折與發展,對Agatha Christie的小說系列也一樣。」他指出:「改編自一個較不為人熟悉的作品,又能夠重塑一個迷人的城市,我認為對我作為電影創作人而言,機會相當難得。」