東方快車謀殺案︱無懼低票房拍第三集　楊紫瓊加盟圖吸引華語觀眾

二十世紀霍士影業宣布，將會開拍《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）系列電影第三集《A Haunting in Venice》（暫譯《威尼斯鬼魅》），並繼續由Kenneth Branagh自導自演，第三次將傳奇暢銷小說作家Agatha Christie的推理懸疑小說，改編後搬上大銀幕。



電影公司更宣布，《A Haunting in Venice》邀請到楊紫瓊、《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）男星Jamie Dornan等參與演出，其中楊紫瓊的參與令華語地區的觀眾及影迷激動不已。

楊紫瓊即將參演《東方快車謀殺案》系列第三部《A Haunting in Venice》。《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照。（imdb）

系列由首集開始已組成全明星班底，《東方快車謀殺案》雲集尊尼特普（Johnny Depp）、（Judi Dench）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、Willem Dafoe及彭妮露古絲（Penélope Cruz）等影帝影后級演員；而續集《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）則由姬嘉鐸（Gal Gadot）、艾米漢默（Armie Hammer）、Annette Bening等主演。

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然而在首集錄得3.5億美元（約港幣27億元）票房佳績後，續集票房僅錄得1.3億美元（約港幣10億元），不及首集四成票房。雖然如此，電影公司仍無懼票房大跌，推出第三部續作，似乎對楊紫瓊在華語地區及全球華人觀眾間的影響力信心十足，希望吸收華語地區龐大的影院消費力。

二十世紀霍士公司似乎對楊紫瓊在華語地區的叫座力甚具信心。《我的超豪男友》電影劇照。（imdb）

《A Haunting in Venice》改編自Agatha Christie的小說《Hallowe’en Party》，故事設定於二戰後一個萬聖節晚上，退休的著名偵探Hercule Poirot在意大利威尼斯一座宮殿裡，出席一個萬聖節派對時，其中一位賓客中途被殺，於是Hercule Poirot便再次出動查案。

著名偵探Hercule Poirot在退休後再次遇到謀殺案，唯有再次出動查案。《東方快車謀殺案》電影劇照。（imdb）

導演兼主演Kenneth Branagh對第三集得以開拍感到興奮：「對Hercule Poirot一角而言，這是一個奇妙的轉折與發展，對Agatha Christie的小說系列也一樣。」他指出：「改編自一個較不為人熟悉的作品，又能夠重塑一個迷人的城市，我認為對我作為電影創作人而言，機會相當難得。」