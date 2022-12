楊紫瓊入行38年首衝金球影后　憑《奇異女俠玩救宇宙》成頂頭大熱

楊紫瓊入圍第80屆金球獎歌舞及喜劇組別最佳女主角。(Getty Images)

美國影視界盛事「第80屆金球獎」12月12日晚上公布入圍名單,入行接近40年的華裔巨星楊紫瓊,憑主演《奇異女俠玩救宇宙》,首度獲金球獎電影歌舞及喜劇組別最佳女主角提名,更被視為大熱人選﹗

楊紫瓊於《奇異女俠玩救宇宙》裡飾演華裔美國移民婦女秀蓮。(電影公司提供)

剛獲美國國家影評學會頒發最佳女主角的楊紫瓊,順利憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍來屆金球獎,她在片中一人分飾多個不同時空的角色,既有多個造型,也有不同面相,電影深受好評,早前已在美國國家評論協會獎封后,今次則是她首次入圍金球獎。其對手分別有《五腥級盛宴》安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)、《Good Luck to You, Leo Grande》愛瑪湯遜(Emma Thompson)、《Mrs. Harris Goes to Paris》里絲莉雯慧(Lesley Manville)及《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)瑪歌羅比(Margot Robbie)。

至於最佳外語片方面,湯唯及朴海日主演、朴贊郁執導的韓片《分手的決心》,將與《Argentina, 1985》(阿根廷)、《西綫無戰事》(德國)、《Close》(比利時/法國/荷蘭)及《RRR》(印度)爭獎。

楊紫瓊早前奪得國家評論協會「最佳女主角」獎。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

1983年楊紫瓊參加「馬來西亞小姐」選美競賽奪下冠軍寶座,進入演藝圈開始往後的銀幕生涯。1997年受邀演出007系列影片《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies)的女主角。2000年,演出李安導演的作品《臥虎藏龍》殿定其國際級地位,近年在荷里活影壇先後主演《尚氣與十環幫傳奇》及《阿凡達3》等。《奇異女俠玩救宇宙》是楊紫瓊入行38年首次獲金球獎提名,呼聲甚高,有望在23年1月10日踏上第80屆金球獎舞台領獎。