第80屆金球獎日前公布提名名單,剛獲《時代》(TIME)雜誌選為2022年度指標人物的楊紫瓊(Michelle),憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)首度入圍角逐音樂/喜劇組最佳女主角,絕對是華人之光!而Michelle的好友李連杰亦有在社交平台發文祝賀對方,並Post出一系列兩人的合照,過往合作無間的他們互相搭着對方膊頭,感情十分好!



楊紫瓊(Michelle)獲《時代》(TIME)雜誌選為2022年度指標人物。(IG@michelleyeoh_official)

不過在其中一張合照中,頭戴Cap帽、身穿黑色T恤的李連杰似乎中年發福,明顯凸腩,而Michelle就保養得宜,身材完全沒有走樣,兩人都面色紅潤,精神奕奕。現年59歲的李連杰近年已經甚少參與戲劇演出,長居國外的他不時同兩個囡囡Jane及Jada到歐洲各地參加禪修兼度假,到處遊玩,生活十分瀟灑!