陳喬恩暴肥有原因　新年宴請好姊妹同樂　超強廚藝男友曝光

陳喬恩與小9歲馬來西亞富二代Alan交往後「幸福肥」，被拍到發福照遭疑有孕，讓她下定決心甩肉，之前透露自己半年瘦11公斤，但還沒達到理想體重。而過年期間她邀請昔日七朵花成員到家中聚餐，由Alan掌廚，菜色讓所有姊妹都驚豔，她也自誇口福好，似乎抓到談戀愛後發福「真兇」。
陳喬恩PO出男友準備的菜色，以及七朵花聚會照，並說：「虎年慶祝一下，花兒們邁入第十九年的友誼，全員到齊也太不容易了，特別感謝我家私廚，也太厲害了吧！湯底和醬料十分講究，不好意思不對外營業。」
陳喬恩PO出男友準備的菜色，以及七朵花聚會照。
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陳喬恩也自嘲：「所以說煮飯這種事情也是天份，像我煎蛋翻面都要看運氣嘴又挑，又不洗碗的人，真是好口福啊。」趙小僑也大讚：「這私廚太厲害了，感謝招待。」
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