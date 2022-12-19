性感網紅低成本自製透視版「美斯10號球衣」防水防風獲網民讚天才

美斯（Messi）率阿根廷闖進世足冠軍賽，舉手投足都成為焦點，台灣百萬網紅泥泥18號就發文透露，有粉絲敲碗想看她穿阿根廷球衣，於是決定「自己做一件」，超有創意的她直接拿起常見的淺藍色條紋防水帆布，親手縫製出一件球衣，再用黑色膠帶貼出主將美斯的名字及背號10號，用超低成本Cosplay美斯，照片曝光後被網友狂讚「天才」。



泥泥日前在IG發出自己用「淺藍色條紋防水帆布」親手縫製出阿根廷球衣的照片，半透明的尼龍材質在泥泥身上超顯胸型，就有網友認為防水布穿在身上一定刺刺的，泥泥則笑回：「刺刺的是不會，但繃繃的是真的！」

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照片中可以看到泥泥親手用裁縫機認真縫製球衣的模樣，不少網友看了也狂讚：「請收下我的膝蓋，神球衣」、「這種帆布就會水漲船高，之後連攤販都買不起」、「全球限量一件的防風防雨款」、「好厲害的台灣元素球衣」、「泥太有才了」。

而事實上，隨著近期世足熱度高漲，阿根廷球衣不論男裝或女裝，只要是10號，都已經賣到斷貨，如今球衣販賣商Adidas也出面表示「正加緊趕工」，此外，他們還準備一些與慶祝阿根廷奪冠及與美斯相關的服飾。

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