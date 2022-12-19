世界盃｜美斯領獎為何黑袍加身？捧盃一幕惹爭論　是榮譽還是橫蠻

世界盃決賽，由阿根廷在互射十二碼擊敗法國，史上第三度奪冠。

作為阿根廷隊長的「球王」美斯（Lionel Messi）上台領獎時，被頒獎嘉賓之一的卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆披上一件黑色薄長袍。

這件惹來兩極意見的長袍，到底是什麼？



沙特阿拉伯《阿拉伯新聞》曾經介紹這件黑色長袍「Bisht」，指這是「阿拉伯男性的傳統斗蓬」，已有數千年歷史，顏色由白色、忌廉色到較深色的啡、灰、黑不等，常在重要場合如婚禮或慶典所穿，同時是一種身份象徵，是身份地位、宗位地位、財富等象徵，尤如西方的黑禮服。

卡塔爾埃米爾為美斯穿上Bisht，惹來兩極意見。（Getty Images）

卡塔爾埃米爾塔米姆為美斯長袍加身，無疑是代表他對「球王」的尊敬，不過這舉動就引來兩派極為不同的意見。

歐洲媒體對此舉動多是批評，英國的《每日郵報》直指那是「尷尬時刻」，《鏡報》、《每日星報》都以「美斯捧盃時被迫遮蓋阿根廷球衣」為題報道，社交媒體上不少網民都認為，這舉動「不尊重冠軍球隊」、「破壞了捧盃時刻」、「讓美斯展示國家隊球衣才對」，甚至有聲音指，塔米姆此舉是代表卡塔爾「強行將自己國家的文化象徵加諸在美斯身上、覆蓋阿根廷球衣」，是橫蠻的舉動。

美斯高舉獎盃一幕披着Bisht，是代表榮譽、還是破壞了畫面？（美聯社）

但也有人嘗試解畫，當中來自土耳其五月二十九日大學的巴勒斯坦學者Abdallah Marouf在Twitter指出：「從文化角度而言，在卡塔爾，為別人穿上Bisht是代表禮貌和崇高的欣賞之情。因此，這舉動代表美斯深受卡塔爾埃米爾尊重。無知的西方媒體應該要多學習不同文化，而不要只懂抱怨！」

出任球評的英格蘭名宿連尼加，指美斯被披上Bisht「似乎是個恥辱」，來自英國、專門報道歐洲穆斯林相關新聞的記者Robert Carter則反擊道：「Bisht是很高貴的物品，皇室有時會穿上繡有真金的Bisht，獲贈一件是一大榮譽，連尼加先生，這絕不是一種恥辱。」