世界盃︱美斯奪冠一刻真摰反應令人動容　16秒片段連直播也錯過

阿根廷與法國的世界盃決賽峰迴路轉，美斯（Lionel Messi）於上半場跟加時攻入兩球，助球隊兩度領前，都被基利安麥巴比（Kylian Mbappe）憑一己之力追回。

阿根廷戰至互射12碼階段擊敗法國奪冠，美斯終於一圓多年夢想，惟電視直播沒有交代他第一刻的反應。



網上流傳的16秒影片，紀錄了美斯當下最真實的心情。當時隊友拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）與奧達文迪（Nicolas Otamendi）搭着美斯膊頭，只見他低下頭、愁眉深鎖，又望向上方自言自語，看來十分擔心隊友能否射入，並向上天禱告。

美斯激動得雙膝跪地。（Getty Images）

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當干沙路蒙迪爾一射入網後，美斯他睜大了雙眼，然後露出燦爛笑容。雖然隊友都立即衝前慶祝，但美斯沒有這樣做，他如釋重負，本能地跪在地上，攤開雙手振臂高呼。

第一個走過來相擁的，是中場里安度柏利迪斯（Leandro Paredes），美斯依靠着對方痛哭，其餘隊友如馬高斯阿古拿（Marcos Acuna），及本在美斯身旁的拿達路馬天尼斯跟奧達文迪，也逐漸回到美斯身邊，5人肩並肩緊緊圍在一起，成為了男人的浪漫。

而從阿古路拍攝的影片可見，美斯賽後在更衣室內也十分激動，他單手拿着大力神盃走入更衣室，站在枱上興奮跳舞，然後吻了獎盃一啖，再輕輕把它放在枱中央。工作人員及後向阿根廷送上1000萬美元獎金，美斯就一邊拿着這張「大支票」，一邊高歌，開心到忘了形。

美斯在完場後約4小時於社交網站發文，首句即寫上「世界冠軍」並配上7個感嘆號。他形容今日所經歷的一切，小時候在夢中發生過許多次，但終於成真了。「我真的十分渴望這個冠軍，所以我沒有放棄。我完全不敢相信這發生了......」

美斯感謝家人跟支持者，每個人都對自己投下信心的一票。「我們展示了當阿根人團結奮鬥，就可以達成任何目標。比起每一個人，榮耀更應該歸於全個團隊。我們為同一個夢想而戰，這也是所有阿根廷人的夢想，我們做到了!!!」他最後也激動得爆粗，「去吧阿根廷，F**K!!!!!我們很快就會再見......」

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