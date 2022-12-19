世界盃2022│美斯童年艱苦患侏儒症 外婆給他安全感建立堅強性格

隨住美斯（Lionel Messi）率領阿根廷捧得世界盃，2022卡塔爾世界盃正式落幕，35歲的美斯被公認為第三代球王。原來美斯的童年並不順利，當中有兩件事更對他影響深遠，其一是而疼愛他的外婆離世，更令他非常難過，而他入球後以雙手指天，便是為悼外婆在天之靈，另一件事更差點毀了他的足球生涯......



美斯於1987年於阿根廷羅沙里奧出世，4歲的小美斯被外婆施莉亞帶往參加球會活動，初次接觸足球已經深深愛上，隨後雖成功加入球會，但因為當時的教練認為美斯身材瘦小，拒絕派他出場，而外婆施莉亞深信孫仔天份，向教練據理力爭，令美斯不終可上陣，結果美斯亦沒有讓外婆失望，射入兩球，所以外界一直指因為性格堅強並對足球充滿熱情的外婆，給了美斯無比的安全感。

4歲的小美斯被外婆施莉亞帶往參加球會活動，初次接觸足球已經深深愛上，圖片來源:Twitter

美斯童年好友迪亞高華利祖曾公開指美斯每次入球之後，總喜歡手畫十字，高舉雙手食指指向天空，除了因為宗教信仰，更是向外婆施莉亞在天之靈致敬，可見美斯對外婆充滿敬佩。

美斯每次入球之後，總喜歡手畫十字，高舉雙手食指指向天空，除了因為宗教信仰，更是向外婆施莉亞在天之靈致敬。(網上圖片)

為拜祭外婆翻山越嶺

美斯童年好友迪亞高華利祖曾向阿根廷媒體憶述，1998年美斯外婆施莉亞因老人痴呆症去世，當時未夠11歲的美斯，非常懷念痛錫自己的外婆，於是遊說迪亞高一同跑到距離羅薩里奧20公里外的墓地拜祭外婆。這兩個平日從未試過走出家居4條街以外的小朋友，一同步行10分鐘，然後乘20分鐘巴士，再翻過2個斜坡，達成「看望」外婆的心願。

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11歲美斯確診「侏儒症」

少年時的美斯加入紐維爾舊生隊青年軍，但11歲那年被診斷有生長賀爾蒙缺乏症（GHD），又稱垂體性侏儒症。患者因生長激素缺乏導致身材矮小，身高低於同種族、同年齡、同性別正常健康兒童平均身高的2個標準差以上，或者低於正常兒童生長曲線第三百分位，是罕見的兒童疾病。而當時的11歲的美斯只有127cm高，一直是全班最矮。美斯曾回憶說：「在我十一歲時我被發現有 GHD，我必須要接受治療來幫助的成長。每一晚我的腿都要插着針，日復日，年復年，維持了整整三年。」

美斯加11歲那年被診斷有生長賀爾蒙缺乏症（GHD），又稱垂體性侏儒症。(網上圖片)

阿根廷球會無法承擔醫療費



這個病差點毀了美斯的足球生涯以至人生，他的家庭及阿根廷的球會都無力長期承擔起他的醫療費用。阿根廷甲組聯賽球會河床的球探曾經賞識美斯球技，但得知美斯患有此病，球會便不打算將投放在美斯身上醫病。

塞翁失馬，隨後美斯家人帶他到西班牙巴塞隆拿試腳，最後加入巴塞隆拿青年隊，球會亦願意支付美斯的醫療費用。而美斯亦不負所托，在代表阿根廷青年軍期間成名，在打世青盃期間更獲得神射手及奪得世青盃冠軍。直到2006年FIFA世界盃美斯決定代表祖國阿根廷，並於分組賽第二場後備入替就取得入球，技驚四座。