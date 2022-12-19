世界盃球評｜麥巴比差點攻陷美斯登基大典　球壇新王者青出於藍

世界盃決賽，阿根廷擊敗法國捧盃。雖然35歲的美斯獲選為決賽最佳球員，並贏得代表今屆賽事最佳球員的世界盃金球獎，但法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé）表現不在美斯之下，力挽狂瀾，大演帽子戲法，兩度追和阿根廷。

美斯圓夢的同時，麥巴比以8個入球揭開球壇改朝換代的一篇；在美斯登基的晚上，麥巴比已經行在超越美斯的路上。他年僅23歲，手握世界盃一冠一亞，14場世界盃比賽攻入12球，追平比利，並列世界盃歷史入球榜第6位。



麥巴比以一己之力，差點破壞了美斯的「登基大典」。（路透社）

當世界盃決賽踢到70分鐘時，阿根廷兩球領先，法國完全找不到入球法門。看來今仗會是美斯獨自擔正，加上迪馬利亞傾力友情演出的一套封神戰記，全體法國球員彷彿只是美斯登基的跑龍套。

在上半場，美斯射入12碼，而麥巴比就沒有任何搶鏡表現，誰知之後局勢風起雲湧！（Getty Images）

在這個時候，法國主帥迪甘斯放手一搏，在71分鐘調走迪奧費南迪斯及基沙文，由卡馬雲加及京士利高文入替，加上在上半場末段已經入場的馬古斯杜林及高路梅安尼，以速度衝擊阿根廷防線。

麥巴比梅開二度追成2：2，幫大半場陷入頹勢的法國起死回生。（Getty Images）

陣容一變，法國一醒，進攻突然生龍活虎。高路梅安尼博到12碼，交由幾乎全場低迷的麥巴比操刀，他一射入網，在80分鐘為法國追成1：2。入球喚醒了那個由分組賽到4強宛若天神的麥巴比。97秒後，他與馬古斯杜林「撞牆」入禁區後射入，閃電式為法國追成2：2平手。上一位能夠在世界盃決賽梅開二度的，已經是2002年的朗拿度。

麥巴比在97秒梅開二度，為法國追平2：2。（Getty Images）

美斯的「登基大典」出現暗湧，阿根廷開始自亂陣腳，有點首場分組賽對沙特阿拉伯的下半場之感，而且阿根廷球員體能下滑，但教練史卡朗尼遲遲未再有變動。麥巴比的兩個入球，激起法國的鬥志，從完全失常的狀態，變成揮軍狂攻。看來麥巴比要將美斯的大典變成自己的加冕舞台！

面對法國輪番的衝擊，阿根廷好不容易才在加時企穩陣腳，美斯在加時下半場入波，向麥巴比展示誰人才是這場登基大典的主角。新王麥巴比誓要搗亂美斯的好事，完加時前射門省到阿根廷球員的手臂，博到12碼。雖然他承受的壓力比8強的英格蘭前鋒哈利卡尼更大，但他心理質素很強，再入一球12碼，在絕境為法國扳平3：3！

麥巴比射12碼前親吻足球。（路透社）

世界盃決賽上演帽子戲法，何等瘋狂的事！無論美斯最後贏不贏到，麥巴比也肯定在今場決賽留名，搶去美斯的風頭。包括互射12碼，麥巴比今仗4次將皮球射進網窩，可惜互射12碼以2：4飲恨，未能率法國衛冕。

麥巴比獲得金靴獎後，木無表情。（Getty Images）

麥巴比與另外3位獲個人獎項的阿根廷球員合照。（Getty Images）

雖然這晚圓夢的是美斯，但在這場兩代王者交鋒中，麥巴比的貢獻甚至更勝美斯。他帽子戲法，而美斯只是梅開二度。賽前，兩人今屆同樣攻入5球，在射手榜並駕齊驅；賽後，雖然美斯捧盃，但麥巴比以8球從他手上搶走了今屆世界盃的金靴獎。上次有球員在單屆世界盃入到8球，已經是2002年的朗拿度。

麥巴比拿住金靴獎，上台接受世界盃銀牌。（Getty Images）

麥巴比是自1966年英格蘭的靴斯後，56年來首位在世界盃決賽大演帽子戲法的球員。麥巴比是世界盃92年歷史上，在決賽累積入球最多的球員，他共有4個決賽入球，上屆入1球，今場入3球。此外，他是史上年輕累積滿10個世界盃入球的球員。

麥巴比在兩屆世界盃14次上陣，攻入12球，場均0.86球，追平巴西球王比利，並列世界盃歷史射手榜第6位。在他之前的有13球的美斯，美斯是用了畢生5屆世界盃功力才入到13球，但麥巴比今屆只是23歲。離高路斯16球的紀錄，麥巴比也是差4球，說不定多一屆就破到。

麥巴比賽後攤在後備席上。（路透社）

麥巴比賽後十分失望，或坐在草地，或攤在後備席的座椅，法國總統馬克龍、主帥迪甘斯以至對方門將達米安馬天尼斯也先後去安慰他。迪甘斯賽後說：「很多球員在今屆世界盃破紀錄，基利安已經留下了他的印記。不幸地，他沒有贏得他想要的結局，所以他在最後很失望。」

巴西球王比利在社交網站表示：「我的好友麥巴比，在世界盃決賽合共入到4球。能夠看到他這樣出眾的表現，真的是對我們這項運動未來的一份大禮！」

美斯的世界盃旅途已經告終，麥巴比的還有漫漫長路。（Getty Images）

美斯的世界盃之旅已經告終，而麥巴比的還在朝陽的路上。在世界盃穿金戴銀，這是美斯奮鬥了整個球員生涯才達到的成就，而麥巴比在23歲已經完成了這一切，入球也追上美斯的項背。雖然麥巴比今場輸了，但他已經在超越美斯的路上跨前了一大步。

2022年12月18日晚，球壇見證了陪伴我們近20年的王者終於加冕登基，同時看到新的王已經在台階下虎視眈眈，他瞄準的不僅是王座，還有更高更遠不可預知的境地。

因為麥巴比擁有一項比美斯更強的優勢：時間。

麥巴比大演帽子戲法，搶去美斯的風頭。（Getty Images）

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