疑似小S老公攬女片外流　爆料人身份成焦點　曾被指介入向佐婚姻

台灣女星小S（徐熙娣）老公許雅鈞不時傳出緋聞，但小S都堅決站在老公這邊；怎料，日前許雅鈞遭大陸網紅小胡靜爆出「極樂片」，在酒吧親密動作全被拍。面對傳言，小S未口出惡言，卻爆出深夜買醉，不忍了說出心裡話。



大陸網紅小胡靜曝光一段酒吧影片，男主角疑似是小S老公許雅鈞，還被長髮女子搭著手臂，私下親密畫面全被拍。小胡靜甚至在貼文寫道「她老公真的好愛玩啊！」瞬間在網路炸鍋，引來不少議論。

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小S至今沒有針對該影片回覆，但日前卻被網友嘲諷：「家庭生活再慘，也要笑著出來見人」。而小S也親自留言：「我不慘，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懶得再費唇舌。」用行動支持老公。

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面對種種壓力，愛喝酒的小S 18號深夜買醉，在社交平台曬出素顏自拍照，手上還拿著最愛的紅酒，坦言：「每個人都有自己放鬆快樂的方式！我就是喝點小酒～會胖、會腫！但心是無暇的，好啦，太誇張，但就是煩惱的事，可瞬間疏通，酒神，您真是讓人又愛又恨。」深夜吐心裡話。

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