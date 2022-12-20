Drake賭世界盃買阿根廷贏　卻因一事賠778萬港紙　網民嘲最強燈神

2022卡塔爾世界盃讓全球球迷為之瘋狂，加拿大饒舌天王Drake也豪擲100萬美元（約港幣778萬元），力撐阿根廷「在正規賽時間內」擊敗法國，但兩隊一路廝殺至互射十二碼才分出勝負，即使藍白軍抱走大力神盃，Drake的賭金仍瞬間輸光。



18號的世界盃冠軍賽中，阿根廷與法國激戰90分鐘後2:2平手，加碼30分鐘延長賽又踢成3:3，邁入最後關卡互射十二碼，終於以4:2勝出。雙方攻防精彩絕倫、高潮迭起，被譽為能夠載入史冊的經典一役，但在正規賽90分鐘結束那一刻，Drake的賭注就已落空，即使阿根廷獲勝也無濟於事。

【相關圖輯】世界盃︱美斯奪冠一刻真摰反應令人動容 16秒片段連直播也錯過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

Drake熱愛體育賽事，不僅與許多體壇巨星關係良好，也非常投入運彩賭盤，但賭運卻出奇差勁，許多曾經同框、合照或沾上邊的體壇明星及球隊，都在不久後輸掉比賽，包括UFC終極格鬥家Conor McGregor、F1賽車手Charles Leclerc、英國拳擊手「四冠王」Anthony Joshua、法甲聖巴黎日耳曼及西甲巴塞隆納等等。

【相關圖輯】世界盃決賽｜美斯奪冠後全家曬溫馨 老婆兒子齊送獻吻冧到爆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

Drake也十分關注足壇，但與曼聯球星Jadon Sancho、前阿根廷職業足球員Sergio Aguero合照後，都讓對方吞下苦敗。值得注意的是，本屆加拿大國家隊與他合照不久後，在卡塔爾世界盃小組賽就出局，甚至一場都沒有踢贏。

許多網友因此流傳起「Drake curse」的說法，揶揄他是運彩賭盤「燈神」。因此，當Drake高調宣布世界盃決賽支持阿根廷時，一度引來大批球迷哀嚎。

【相關圖輯】巴西靈媒神預言美斯奪冠捧世界盃 曾講中英女王逝世、疫情大爆發（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】