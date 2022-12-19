世界盃｜麥巴比傷痛過後網上發帖文　一句總結決賽而不失霸氣

經歷世界盃決賽峰迴路轉的一夜，法國鋒將麥巴比（Kylian Mbappe，台譯姆巴佩）失落過後終於「現身」，在社交網站發帖文。

「麥總」一句總結世界盃：「我們會回來的。」



法國在決賽大部份時間表現失準，當全球球迷以為法國於落後0：2時篤定輸波，麥巴比卻極速梅開二度追平2：2，最終更大演帽子戲法追平3：3，令大家過了難忘的決賽夜。

麥巴比今屆輸掉世界盃，但肯定贏了球壇未來。（Getty Images）

對麥巴比而言，世界盃決賽落敗，固然是球員生涯之痛，不過戰勝傷痛後的17小時，「麥總」收拾心情，並在個人社交網站發帖文。他上載了自己領取金靴獎的圖片，跟大力神盃的距離這麼近那麼遠，再以一句總結卡塔爾之行：「我們會回來的。」

互射12碼落敗令法國無緣衛冕，但大概沒多少球迷認為麥巴比是輸家，能夠在決賽連中三元，再膺賽事神射手，誰都覺得球壇已經正式改朝換代，在美斯捧盃為自己劃上完美句號後，麥巴比王朝將正式降臨。