世界盃︱法國失冠賓施馬即「贈慶」　抽擊迪甘斯兼暗示退出國家隊

應屆金球獎得主、法國名將賓施馬（Karim Benzema）繼世界盃決賽前一句令人費解的「我不在乎」帖文後，昨夜再發新帖，今次寫得長一點，暗示國家隊生涯已完結之餘，更有意「直線抽擊」主帥迪甘斯（Didier Deschamps）。



法國名將賓施馬（Karim Benzema）發帖暗示國家隊生涯已完結之餘，更有意「直線抽擊」主帥迪甘斯。（Instagram）

賓施馬上載一張自己穿上法國隊戰衣的照片，今次這樣寫：「我已作出努力，犯下的錯失將我們帶到今天的位置。我為此感到很自豪！我已書寫了自己的故事，我們的旅程正在終結。」

法國在今屆世界盃經歷不少風風雨雨，先是多員主將因傷未能入選或退隊，作為應屆金球獎（Ballon d'Or）得主的賓施馬入選法國大軍，卻在世界盃決賽周開幕前夕受傷，主帥賓施馬未有補選另一球員，讓他仍有歸隊的機會。當時傳出賓施馬傷情嚴重，料缺席整個賽事，及後卻另有消息指，賓施馬已康復並回到皇家馬德里操練，甚至有指他在治療數天後已痊癒，不明白主帥迪甘斯為何一直不讓他歸隊。

迪甘斯未能帶領法國在世界盃兩連冠。（Getty Images）

法國失冠 退隊「贈慶」

法國大軍在比賽後段受不明病毒襲擊，四強戰主力缺陣，取得決賽權後，一度有指賓施馬或回隊坐鎮，正是此時，賓施馬在Instagram發出那個：「我不在乎」帖文，決賽對阿根廷一仗大軍名單依然沒有他的名字，亦不見他的身影在卡塔爾出現。

最終法國戰至互射十二碼飲恨，未能衛冕，此時賓施馬再發帖文暗示退出國家隊頗有「贈慶」意味，加上一句：「犯下的錯失將我們帶到今天的位置」，猶如向沒有讓他歸隊及上陣、最終失冠的主帥迪甘斯「鞭屍」。

賓施馬剛在周一35歲生日，今屆世界盃因傷錯過整個決賽周，他在法國國家隊累積97次上陣、攻入37球。他曾因涉及以色情影片勒索隊友華布拿（Mathieu Valbuena），被國家隊放逐6年之久，直到2020年歐洲國家盃才再度獲徵召入選。

即使已屆30開外「高齡」，賓施馬近季在皇馬愈戰愈勇，上季為球會贏得第14座歐聯錦標，今年初獲頒足球個人最高榮譽金球獎。對於賓施馬的帖文，國際足協世界盃官網回一句：「賓施馬，多謝你」作回應。