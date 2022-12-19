世界盃｜曹圭成半祼上封面　韓國球星齊登時尚雜誌　你認得他們嗎

韓國隊在今屆世界盃打入16強，表現予人驚喜，曾一場攻入兩球的中鋒曹圭成更是一夕爆紅，他與另外兩名取得入球的隊友，包括攻入晉級關鍵一球的黃喜燦和對巴西射入世界波的白勝浩，近日分別登上時尚雜誌，展現與球場上截然不同的一面。



曹圭成：VOGUE KOREA

曹圭成在世界盃期間，憑着如明星的外貌和對加納攻入兩球的演出，成為話題人物，IG粉絲數由僅僅4萬暴增至現在的287萬，非常誇張。但他返回韓國後不算高調，社交媒體也鮮有更新。

不過他似乎已做了不少拍攝工作，VOGUE KOREA在世界盃結束後翌日發表2023年1月號封面，以「定義時尚、音樂和體育的超新星」為主題推出三款封面，分別是韓國隊前鋒曹圭成、出道半年的「怪物新人」女團IVE，及女團Red Velvet成員Yeri、Billlie成員Sua、還有Lulu。

當中曹圭成更是雙封面，一款是他赤祼上身、以足球遮掩半邊臉，另一款則是穿起Louis Vuitton Tee做出像擲界外球的動作，預告一出便引來網民「暴動」，紛紛在韓國VOUGE的帖文留言：「我們要集中精神、集中精神」、「讓我用西班牙語尖叫吧」、「我呼吸不了」。

其後曹圭成也自行分享了封面照，數小時已狂吸近100萬Like，其韓國隊友李康仁更留言道：「這是我認識的那個好友嗎？為什麼樣子不同了？」

你認得他是黃喜燦嗎？（Ｍarie Claire Korea）

黃喜燦：W Korea、Marie Claire

效力英超狼隊的黃喜燦在韓國最後一場分組賽對葡萄牙，在補時階段接應孫興慜助攻絕殺對手，被視為國家英雄，脫去衣服、露出「爆肌」身段慶祝入球一幕更是熱傳。

雖然黃喜燦沒有像曹圭成的英俊臉孔，但獨特的外型仍然大受時尚雜誌歡迎，留在韓國短短數日已為W Korea拍攝了與GUCCI合作的硬照，再為韓國Marie Claire拍拍硬照，展示LOEWE衣飾及Roger Dubuis腕錶，不少照片都曬出健碩身材。

黃喜燦自行分享照片後，也引出曾在薩爾斯堡合作的曼城前鋒艾寧夏蘭特留言，夏蘭特寫道：「嗚嘩，喜燦！」似乎對於隊友的另一面大感驚訝。

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白勝浩：Dazed Korea

雖然韓國在16強對巴西1：4大敗，但後備入替的白勝浩射入一記漂亮遠射，令人印象深刻。這名25歲中場出身自巴塞隆拿青訓，現時效力全北現代汽車，他今次回國後也獲Dazed邀請拍攝，打扮一番後與在球場上判若兩人，雖然造型不及兩位隊友般進取，但亦在長褸下展露身材。