減肥｜日星綾瀨遙「蒟蒻減肥法」30天狂減6公斤！附另類配搭餐單

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】對於各種減肥法略懂一二的女生，相信對蒟蒻不會陌生。蒟蒻熱量低成為了減重的重要關鍵，由於製成蒟蒻的主要材料是水份（含水量達95%-97%）和高黏性的水溶性纖維葡甘露聚糖（Glucomannan），熱量近乎零或數十千卡，而且吸收水分使體積大量膨脹，延長飽肚感，有助控制食慾，避免攝取過多熱量，對減肥有一定的效果，因此成為不少女生追棒的減肥恩物，甚至連演出《螢之光》的日本知名女星綾瀨遙都曾大爆自己進食蒟蒻並搭配運動，一個月瘦下6.8kg，效果相當驚人！



【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】對於各種減肥法略懂一二的女生，相信對蒟蒻不會陌生。蒟蒻熱量低成為了減重的重要關鍵。（unsplash）

綾瀨遙「蒟蒻減肥法」30天激減6kg

日本人氣女星綾瀨遙早年曾因身材肥胖而引來日本網民的批評，甚至有人直斥叫她減肥成功才重現幕前，面對如此評擊綾瀨遙下定決心誓言要減甩肥肉。其後她就自創了「蒟蒻減肥法」一個月內堅守以下3大秘訣，最終成功瘦下6.8kg，隨後讓不少網民刮目相看。此外，《01女生》記者查詢了註冊營養師盧君渟（Sharon），為大家拆解蒟蒻減肥法的成功原因及一些需要注意事項，一起來看過究竟吧！

蒟蒻減肥法｜1. 水＋蒟蒻一同進食



綾瀨遙表示自己在用餐前30分鐘，會先把200ml水與200g的蒟蒻一同進食。由於蒟蒻含豐富水溶性纖維、且熱量非常低，以每100克計算，蒟蒻的膳食纖維含量為3-5克，相等於一個拳頭大小的蕃薯纖維，而熱量只有0-30千卡，視乎牌子。水溶性纖維能增加飽肚感、減緩血糖上升速度、降低膽固醇吸收及提供養份給腸道益生菌，促進其生長。要注意的是攝取纖維的同時亦要補充足夠的水分，幫助排便。

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】水＋蒟蒻一同進食（photoAC）

蒟蒻減肥法｜2. 一日三餐中一餐換成蒟蒻



早午晚三餐其大一餐可轉食蒟蒻，由於蒟蒻含少量碳水化合物（主要來自膳食纖維），不含脂肪、蛋白質及微量營養素。另外，市面上都推出不少蒟蒻麵、蒟蒻米等產品，大家亦可以以這類食品取替，同樣具減肥的功效。

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】綾瀨遙一日三餐中一餐換成蒟蒻（IG@ayase___haruka）

蒟蒻減肥法｜3. 蒟蒻類食物取替零食



明白減肥間要忍口絕不容易，總會「心思思」想偷吃零食，珍珠奶茶等等，但綾瀨遙表示為了好身材都要忍口，當平日她想吃甜點、零食時都會把一切不健康、高熱量的垃圾食物全部都換成蒟蒻果凍或飲料。

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】蒟蒻類食物取替零食（IG@ayase___haruka）

註冊營養師：「蒟蒻減肥法」一不小心反長胖

許多坊間市售的蒟蒻麵都會附送調味包來改良其清淡味道，購買時需注意營養標纖上的鈉質含量。世界衛生組織建議，健康成年人每日鈉質上限為2,000毫克。高鈉飲食使體內積聚過多水分，形成水腫，長遠更有機會誘發高血壓。建議可用一半調味包，並避免飲用湯底，有助減低鈉質攝取量。亦可依個人喜好配搭蘋果醋、檸檬汁、芫茜、蒜蓉或新鮮蔬菜等作簡單調味，令蒟蒻麵更有風味。另外，脂肪含量亦不容忽視，一不小心，愈減愈肥。宜選豆乳味、鰹魚味等低脂口味。

德善健康管理註冊營養師盧君渟（Sharon） 澳洲註冊營養師 澳洲科廷大學營養治療學碩士 美國俄勒岡州大學營養治療學學士 澳洲營養師協會 (DA) 會員

蒟蒻長期食用對身體健康的影響



雖然蒟蒻深受減肥人士歡迎，不過別單獨進食蒟蒻，恐造成營養不良的健康問題，因其欠缺各種營養素。若長時間食用蒟蒻當成正餐的主要食物，造成碳水化合物攝取不足，令新陳代謝下降，減去肌肉和水份。一旦回愎正常飲食，體重便會隨之上升。宜偶然進食，建議一週最多進食3次。研究指出，有70%的人士採用低熱量飲食後出現腹胖。

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】不過別單獨進食蒟蒻，恐造成營養不良的健康問題，因其欠缺各種營養素。（photoAC）

營養師建議蒟蒻配合食品



單一進食蒟蒻不能滿足身體所需的營養素，建議配搭粟米、蓮藕、紅蘿蔔等的五榖類食物，以確保攝取足夠碳水化合物。同時亦應配搭適量的低脂優質蛋白質食物，包括雞蛋、瘦肉、雞肉、豆腐或海鮮以及蔬菜（如西蘭花、秋葵、菇菌類等），才能達致營養更均衡。

【蒟蒻減肥法｜綾瀨遙】營養師建議蒟蒻配合食品（photoAC）

不適宜進食蒟蒻人士



蒟蒻的膳食纖維含量極高，相對較難消化，進食太多容易出現胃脹、胃痛和消化不良的情況，因此腸胃功能較弱人士切忌過量食用。此外，蒟蒻含極少甚至近乎零碳水化合物，無法提供身體足夠的能量，所以服用降血糖藥或注射胰島素人士，故不建議用蒟蒻完全取代正餐的五穀類，否則可能導致頭暈、冒冷汗、手震、全身無力、心跳加速、視力模糊和肌餓的低血糖症狀，嚴重可引致昏迷。

▼▼▼【按圖看】蒟蒻減肥法｜精選多款零糖低卡健康蒟蒻麵推介 滿足無麵不歡的健康人士！▼▼▼