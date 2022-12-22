First Love初戀｜日本連續24天收視冠軍加碼出3集　內容搶先曝光

【First Love初戀】Netflix日劇《First Love初戀》自11月24日起上線，至今一個月來掀起追劇熱潮，連續3週登上Netflix全球非英語節目排行前十名，成績超乎預期。根據最新統計，該劇在日本連續24日奪下熱門冠軍，並成功引發社會現象，製作方22日推出〈初戀〉長版劇情MV，並宣布23日再推出3集特別單元「The Taxi Talk」。



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日劇《First Love初戀》故事靈感來自宇多田光的歌曲〈First Love〉、〈初戀〉，以兩首單曲發行年1999、2018，構築一個長達20年的初戀愛情故事，由滿島光、佐藤健雙主演，並由寒竹百合身兼編劇與導演。其中寒竹百合親自為剪輯劇集的前導預告、正式版預告、短版劇情MV，繼12月9日公開〈First Love〉長版劇情MV，22日再度發表〈初戀〉版MV，將劇中唯美名場面隨音樂旋律重新剪輯，呈現出有別於劇版不同的感動。

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除此之外，Netflix Japan的官方YouTube將推出《初戀》特別單元「The Taxi Talk」，由滿島光扮演計程車司機，和「乘客」展開對談。「The Taxi Talk」將有3集，第一集登場是佐藤健和小泉今日子，第二集是木戶大聖與荒木飛羽，第三集是八木莉可子和山田葵（アオイヤマダ），對談內容事前完全沒有劇本Set過，演員吐露最直接的心聲，再度掀起劇粉期待。

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