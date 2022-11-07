5習慣養出日本女生纖瘦身型 關鍵在味噌湯、納豆！綾瀨遙餐單公開

在日本好像每個女生擁有纖瘦的身型，無論是女星還是普通女生同樣如是！但明明她們幾乎頓頓都是會米飯、拉麵、烏冬等澱粉食物，但卻能保持良好體態，其中原因不乏是她們從小培養的良好的生活及飲食習慣，一起來看看日本女生們這五個習慣吧！



日本女生培養出纖瘦身型的小習慣1︰每道菜的份量都是固定

綾瀨遙用餐習慣｜日本人很重視季節性飲食，因此食物種類也會隨著四季改變。（IG@natadecoco）

每次日本餐廳選擇他們的「定食便當」，都能看到這個飲食習慣！以一汁三菜型態為主，每道菜的份量都是固定的，這種飲食習慣日本女星綾瀨遙也是很推祟，從她的Instagram 上，可以看到她分享用餐相和營養比例圖，很注重用餐量不會出現超出比例的情況。在日本人的定食便當中一定會有一份蛋白質、魚、蔬菜、飯、味噌湯等，讓身體各方面所需的營養都照顧到！

日本女生培養出纖瘦身型的小習慣2︰每餐都用幫助腸胃消化的食物

日本女星石田百合子自製了「改善腸道味噌湯」食譜（IG@yuriyuri1003）

日本定食便當隨餐附上的「味噌湯」也是日本女生纖瘦身型的關鍵之一！在日劇中《月薪嬌妻》飾演小阿姨的石田百合子今年踏入57歲，依然能保持良好體型原因之一就是她很喜歡喝味噌湯，她曾在Instagram 上分享自製的「改善腸道味噌湯」食譜，包括金針菇、黃麻、蔥、納豆等。

而味噌的主要材料是大豆，有助抗氧化及開胃，幫助吸收營養，另外石田百合子更在味噌湯中加入納豆，它含有優質蛋白質、鈣質，幫助消化吸收，不少人日本經常會用餐加入一起吃！

日本女生培養出纖瘦身型的小習慣3︰喜歡泡澡或溫泉

日本女生很喜歡泡澡和泡溫泉（IG@yuriyuri1003）

「泡澡習慣」是日本人很喜歡的活動，儘管是在夏天也會在家浸浴，在日本的澡堂和溫泉更長年都非常多人光顧。在冬季泡澡能提升血液循環及提高新陳代謝，對於消除浮腫很有幫助，而且工作了一整天泡泡澡還可以放鬆身心，這也是日本女生身型纖瘦原因之一！

日本女生培養出纖瘦身型的小習慣4︰走路習慣

日本女生很喜歡走路，也是養成纖瘦身型的原因之一！（IG@98.c_project）

日本人很喜歡走路，甚至不少人去到當地旅行也變得愛走路，對於當地人來說只需30分鐘的路程，在時間許可下都會選擇走路，主要原因是日本地下通道很多、行人路寬闊，讓他們認為多走路沒什麼不好！而多走路就是一項很好的運動，也是日本女生養成纖瘦身型的原因之一！

日本女生培養出纖瘦身型的小習慣5︰在意別人目光

不少日本女生很追求纖瘦身型（IG@98.c_project）

在認為瘦就是美情況，以及很在意別人目光下，人人都想瘦！在日本的時尚雜誌每年都會發佈一張女生「身高體重對照表」，羅列了不同身高的標準體重、美容體重以及模特兒體重，以155 cm為例標準體重是52.9kg、美容體重是45.6kg以及模特兒體重是42kg，模特兒體重的BMI 是17.5 屬於過瘦了，但卻不少女生追捧這樣的體重對照表，希望自己的穿衣效果如模特兒，因此在日本不少女生很追求纖瘦身型。