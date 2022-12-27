BIGBANG太陽大聲確定「離開YG」　隊長GD去留惹關注　公司回應了

韓國人氣天團BIGBANG合約到期，26日驚傳太陽確定離開YG娛樂本社，改簽至子公司The Black Label後，成員大聲也於稍早證實確定離開公司，消息震驚粉絲。



對此，YG相關人員表示：「與大聲的合約確定終止，但大聲作為BIGBANG成員這點依然不變，我們支持大聲的選擇。」

而隊長GD的去向也成為焦點，人員保守回應：「目前還在協調中。」

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太陽於26日遭韓媒爆料已經離開YG娛樂，YG於第一時間回應，證實太陽確定離開，並改簽到子公司The Black Label，而雖然換公司，但BIGBANG的活動依舊會進行，還發出聲明表示，Teddy和太陽合作了很長一段時間，彼此在音樂這塊有很深的信任，因此太陽決定以全新面貌出發。

YG娛樂祝福太陽並表示：「我們會全力支援太陽有更廣闊的音樂活動發展，請各位多多關注支持他和Teddy碰撞出的音樂魅力。」

太陽也於個人IG上傳YG娛樂的LOGO。如今BIGBANG成員4人，太陽轉子公司繼續發展，TOP、大聲確定離開YG，至於隊長GD已待東家22年，是否離開目前成為外界矚目焦點。

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