數據揭秘20大啦啦隊女神邊個最紅　峮峮琳妲排二三　冠軍一估就中

許多台灣人到球場不只看球員們比賽，場邊的啦啦隊女神們也成為了焦點之一，擁有超高人氣的她們總是帶著滿滿的活力，讓人感受到滿滿的正能量！



近年來不只能在場邊能看到台灣啦啦隊女神們賣力為球員加油的場景，在各大綜藝節目或是廣告中，也能見到她們的身影，她們甚至跨足主持、戲劇，甚至是YouTube界。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出20大人氣台灣啦啦隊女神，一起來看看有哪些女神入榜了吧！

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十、籃籃

目前為Rakuten Girls隊長的籃籃，擁有甜美長相和活潑搞笑的個性也讓籃籃成為《綜藝新時代》、《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》的固定主持人，甚至還以《綜藝大集合》入圍過綜藝節目主持人獎，表現可以說是相當亮眼。

除了三個節目之外，還有網路節目《懿想天開》和《STRIKE！》，讓不少球迷們擔心籃籃是否還能兼顧樂天女孩隊長，但當時籃籃則回應「不同環境不同挑戰！」，粉絲們也紛紛表示，「希望籃籃顧好身體」、「繼續支持女神」、「真的是漂亮能力又好」。

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九、短今

來自Passion Sisters的短今，因為有著和大長今裡李英愛相似的長相，因此被朋友稱為「小短今」，姣好的身材配上甜美的笑容，引起不少網友喜愛，不曾談過戀愛的短今也表示一直覺得自己很像跟工作談戀愛，決定兩者結合為一出寫真。

短今曾兩度推出個人寫真書，讓支持她的球迷們大飽眼福，「真的好辣」、「身材太好了吧」、「真的是甩掉了乖乖女的形象」、「短今就是女神樣」、「迷人短今」、「又美又好看，真的甜美氣質可愛動人」。

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八、林穎樂

林穎樂現在為Rakuten Girls成員，擁有亮麗外形的她在2021年休季時間參加《全明星運動會》第三季，在體育系畢業的背景下，林穎樂在測試賽中表現優異，更是打破女子50米的游泳紀錄，獲選為「女狀元」，在節目中也曾獲得MVP肯定。

除了節目中的表現，林穎樂也曝光自己2023年寫真年曆的照片，，讓網友大讚：「真的會運動又長得漂亮」、「身材真的超好，不愧是游泳教練」、「又甜又辣又漂亮」、「馬上手刀預購起來」、「真的好漂亮」。

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七、陳怡叡 Yuri

曾擔任過Uni Girls、LamiGirls的陳怡叡，目前為Rakuten Girls成員，除了身為啦啦隊隊員之外，也參與過多個廣告與戲劇演出，像是《刻在你心底的名字》、《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等都看得到陳怡叡的身影。

除此之外，陳怡叡也經常參與各大節目，在今年也加入《全明星運動會》第四季擔任紅隊隊員，雖然先前的表現曾遭網友批評，但不少網友仍鼓勵陳怡叡「Yuri加油！後面表現打臉這些觀眾」、「相信妳的表現會越來越好的」、「Yuri運動的時候也好漂亮好有魅力」、「真的是女神風範」。

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六、孟潔

現任Rakuten Girls成員的孟潔，擁有水汪汪的無辜大眼，被不少球迷們稱為「空靈系仙女」，孟潔曾在體育競技節目《全明星運動會》第一季到第三季中擔任藍隊經理，知名度大開，節目中暖心的舉動更是為她累積不少人氣，更有「最正經理」封號。

孟潔也在IG上透露近期與其他樂天隊員們一起參與《綜藝玩很大》錄製，立刻引起網友們熱烈討論，「好香的一集，什麼時候要播出」、「樂天玩很大收看起來」、「史上最香玩很大」、「必看必看！」、「希望以後有機會多多一起上節目」。

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五、巫苡萱

巫苡萱目前為Rakuten Girls成員，曾經在2019年到2020年之間擔任隊長，不只在啦啦隊上有出色的表現，巫苡萱在主持上也非常傑出，除了先前曾與徐乃麟、林真亦共同主持《星光歡樂城》之外，日前更在《天才衝衝衝》中升任為助理主持人。

除了巫苡萱之外，Rakuten Girls隊長籃藍也成為助理主持人，兩人的加入也讓觀眾們非常期待會有什麼新火花，「節目多了亮眼的存在」、「有苡萱感覺都是好歡樂的」、「多了美麗的助理主持人感覺大家都變開心了」、「相信兩位表現會越來越好的」。

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四、陳伊

擁有招牌虎牙的陳伊先前為Lamigo桃猿LamiGirls成員的陳伊，在2015年因為拍攝洪秀柱募款年曆後遭球團暫停活動而退出後，並與另外兩位啦啦隊員曉帆、梓甯，組成伊梓帆團體出道，在這之間也在YouTube經營個人頻道，並在2021年時回鍋成為Rakuten Girls成員。

甜美笑容的陳伊也加入《全明星運動會》第四季擔任紅隊隊員，努力的訓練過程也讓陳伊直呼「每週播出都比上一週瘦跟黑！」，但網友們也鼓勵陳伊「真的黑得很明顯，但是還是很美，超可愛」、「健康跟體能都越來越好了」、「真的變瘦了，繼續加油呀」。

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三、琳妲

來自「Rakuten Girls」的琳妲，擁有甜美外型和姣好身材，除了為啦啦隊員之外，還是YouTube頻道「反骨男孩」的成員之一，2018年與反骨男孩團長「酷炫」合唱的歌曲「痘痘那邊」至今更是創下1540萬的觀看次數，甚至一度成為當時熱門歌曲，人氣一路飆漲。

率真又幽默的個性，讓琳妲成為不少綜藝節目的常客，更在YouTube上創立個人頻道「琳妲是0蛋」分享日常，不做作的傻大姐個性，受到不少網友喜愛，「EQ感覺好高，好幽默」、「真的是很率真的歌性」、「長得漂亮還幽默有梗」、「完全沒偶像包袱」。

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二、峮峮

現為中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員的峮峮，2017年時，在場邊隨著陳子豪應援曲起舞的影片在網路上廣為人知，活潑可愛的「少女感」加上自然的「呆萌感」，讓峮峮不論在台灣或是日本都擁有大批粉絲，甚至兩度登上日本漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面，成為首位上該雜誌封面的台灣人，

目前為《飢餓遊戲》及網絡節目《星光雲!Run新聞》主持人的峮峮，也參與各大綜藝節目擔任嘉賓，節目中真實不做作的個性更是圈粉無數，「真的好呆萌」、「從小細節真的可以看出真實不做作的個性」、「好感度＋20000」、「一點也不做作的個性好圈粉」、「長得漂亮，個性又好，真的很圈粉」、「感覺個性好呆萌」。

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一、林襄

2021年加入Rakuten Girls的林襄，因為火辣的身材一加入就引起不少網友關注，甚至在日本也擁有超高人氣，與高雄議員黃捷外型相似，被不少人稱為「兇版黃捷」，在今年（2022）年推出的個人寫真集《與你襄遇》實體版更是一推出就秒殺，還同時佔據多家書店排名第一，人氣水漲船高，甚至成為四個網路節目主持人。

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近期加入了《全明星運動會》擔任第四季黃隊經理的林襄，因為黃隊霸凌事件捲入風波，但林襄也被網友們發現，許多時間都會暖心的待在林玉書身旁，讓網友們表示改觀，「是很溫暖的球經耶」、「原本對她沒有什麼好感，看到照片之後覺得她好像一顆溫暖的小太陽」、「完全改觀了，真的是很暖心的女孩」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月20日至2022年11月19日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『20大人氣中職啦啦隊女神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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