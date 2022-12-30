網傳雞排妹五五身舊相　引出本人曬9年前後對比　變靚過程超勵志

網紅陳沂日前曬出雞排妹（鄭家純）的舊相，是8到9年前雞排妹在節目上跳啦啦隊的照片，妝髮造型如今看來頗糟，不過這也讓陳沂開心表示：「這張歡樂的照片，表達了我一整天的好心情。 」之後雞排妹也再貼出照片，與現在對比，讓大家看看這勵志的過程。



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雞排妹一開頭就調侃陳沂：「黑粉是真愛，找到8到9年前上節目的照片來貼。」接著就透露當時要錄影的前一天還跟經紀人說：「「衣服好醜不能換嗎？」經紀人回她：「在工作上要敬業，節目製作單位覺得適合主題就得配合。」所以雞排妹現在將這張黑歷史照片與如今未修圖的照片做對比，自認：「超勵志的啊！」

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最後雞排妹也提醒大家：「外在是自己可以掌控的，只要努力就能變成你/妳喜歡的樣子。沒有追求也沒關係，健康自在最重要。」她更不忘加碼自曝18歲的嫩照：「身為嬰兒肥前輩，跟還年輕的妳分享。」

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