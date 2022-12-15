雞排妹內衣照被質疑係P圖「窗簾變形」新相放大一位置力證無加工

台灣藝人鄭家純（雞排妹）擁有清純臉蛋與魔鬼身材，經常為各種公共議題發聲，在推出10周年紀念寫真書後，宣布不再拍寫真，並將拍攝穿過的衣物售出做公益。近日貼出一系列大尺度內衣照，不僅將胸部畫面放大，表示細節很美，同時也強調「拍這套有貼胸貼」，辣翻大票網友，面對部分酸民質疑修圖，她也貼出證據打臉對方。



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鄭家純今早再度貼出拍賣項目，這次是「粉色蕾絲內衣套組」，目前在Honey Birdette的官網已經沒有販賣。畫面中，只見她穿著透視蕾絲內衣坐在床邊，搭配窗外照射的些微光線，讓前凸後翹的身材更顯唯美。

事後，鄭家純更在留言區貼上胸部特寫照，強調裡面有貼胸貼，完美展現飽滿胸型和超深事業線，就連改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的網紅直播主兼嘉義市議員Molly翎熹都大讚好美，郭鬼鬼也留言表示：「家純早安，阿鬼整個精神抖擻。」

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怎料，如今仍有酸民質疑修圖「液化到腿跟窗簾都變形，真的笑死」，鄭家純親自反擊：「我來發原圖證明打你的臉。」隨後果真上傳螢幕錄影，證明照片確實是原圖。

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