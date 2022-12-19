雞排妹婚後繼續性感大解放　寫真花絮曬「終極靚股」唔怕老公嬲豬

台灣女星鄭家純（雞排妹）11月2號宣布與日本小兒科醫師AKIRA登記結婚，升格為人妻的她依舊火辣，不時在社交平台放送美照給粉絲聞香，相當有誠意。除了放送性感照外，雞排妹做公益也不落人後，日前在社交平台分享寫真書的花絮，順道推銷身穿的發熱衣與灰色丁字褲，飽滿又圓潤的屁股辣暈上萬人，直接模糊焦點！



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雞排妹日前在社交平台發文貼出寫真集《純熟》的側拍畫面，宣布拍賣25套寫真集所穿著服裝，所得將全數捐出給公益活動。雞排妹也推薦照片上身穿的「套頭針織長袖上衣與灰色棉質內褲」，並暖心地要粉絲們注意保暖，畫面中她的美胸微微激凸，美尻更是目光焦點，圓潤到超級不科學，絕對是急凍寒流裡的一股暖流。

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此文一出引發上萬人讚嘆，「這臀太逆天了，怎麼練的」、「靠北我女神是要多美」、「比寫真內容更精彩」、「這個臀太美啦！作為女的我都忍不住流口水」，還有男粉開玩笑地說：「各位紳士們，這位已是別人的老婆，請把雙手放上來。」相當逗趣，不過雞排妹的聰明的行銷招數果真有擊中粉絲們的心。

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