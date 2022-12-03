雞排妹鄭家純閃婚後留日　驚見東京99%人仍戴口罩　分析背後3原因

「雞排妹」鄭家純上月閃嫁日本醫生男友，目前人在日本的她近日在社交平台發文表示，在東京還是看到許多人戴著口罩的場景，同時她也提出3個背後原因。



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鄭家純12月2號發文分享日本戴口罩的現象，雖然東京幾個月前就已經宣布解禁，但在當地戶外仍有99%路人還是戴著口罩。

對此，鄭家純也猜測有3個原因，「可能是因為想保護自己和家人，可能是很快就要坐大眾運輸，覺得拿來拿去很麻煩，又或是戴著可以保暖兼保濕。我個人選擇一直戴口罩的原因為以上皆是。」

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最後她更附上自己戴口罩的畫面，私下模樣也引來網友們留言：「你這眼鏡也太可愛了吧」、「這色系好看」、「根本大學森」、「口罩抵擋得了病毒卻還是遮掩不了阿純的美麗」。

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