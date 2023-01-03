大劉劉鑾雄千億身家早有安排　甘比名下公司持有華置逾七成股權

劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在2014年分手，但早前兩人被影到在華置旗下銅鑼灣皇室堡同框出現，因而掀起外界熱議，更盛傳兩人復合，對此，大劉今日（3日）特別召開記者會澄清傳聞，並回應傳媒提問。在大劉早前發出的澄清聲明中提到：「本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。」而大劉今日在記者會上亦有談及「分身家」的問題，並強調身家並非全屬於陳凱韻（甘比）。



大劉今日（3日）特別召開記者會澄清傳聞，並回應傳媒提問。（葉志明攝）

大劉指：「財產處理方面我會特別澄清，擔心很多人會誤會『陳凱韻與家人』，家人即是陳凱韻以外的，唔知就會以為個『家人』係指啲細路，我中文唔係太叻。我簡單想澄清就係除咗陳凱韻嗰3個細路，即係陳凱韻有、3個細路有、仲有我嘅其他家人有，其他我嘅家人包括呂麗君嘅仔女，可能亦包括寶詠琴啲仔女，我就係想澄清呢樣嘢。費事外人以為啲身家俾陳凱韻全部奪取，絕對冇咁嘅事。講真，我最大個仔今年都42歲，就嚟43歲，到後來呂麗君同陳凱韻生，佢都係最大，佢除咗讀書叻，做得嘢都事小，佢都好肯好肯做好多善事，呢個係最開心。唔想別人以為陳凱韻同佢屋企人奪取所有身家，怕別人誤會這事。」

大劉今日在記者會上亦有談及「分身家」的問題，並強調身家並非全屬於陳凱韻。（葉志明攝）

大劉表示與律師商量後作出決定：「講真，我處理財產係同陳凱韻結婚之後，同律師討論，知道財產在信托內將來會有爭執或打官司。我寧願全部派晒出去，As a gift。我曾經同律師講，我寧願送咗出去畀錯人，都唔想畀一啲天下間極壞極壞極壞嘅恐怖份子。」其實早在2017年大劉就開始着手「分身家」，2017年3月1日華人置業發公告宣布，由於劉鑾雄健康狀況極為不穩，有需要於其有生之時實行重組。根據重組方案，大劉長子劉鳴煒透過全資擁有的Century Frontier Limited持有24.97%華置權益，約4.76億股，而甘比持有的Solar Bright Ltd將獲得50.02%股權，不過她只是作為信託人持有該等股份，其女兒、當時年僅8歲的劉秀樺及年僅4歲的兒子劉仲學才是真正繼承人，分別獲分配17.51%及32.51%華置權益。

大劉與甘比的大女劉秀樺。（IG@josephinelausauwah）

2020年，時任華置主席兼非執行董事的劉鳴煒，將其持有的華置4.76億股及擁有優先購買權購入的9.54億股華置的Century Frontier Ltd.全數權益，以4.9萬美元（約37.98萬港元）轉讓予陳凱韻名下間接控制的Solar Bright Ltd。現時華置74.99%股權全由Solar Bright Ltd持有，市值逾35億元，而大劉與已故前妻寶詠琴所生的劉鳴煒、劉秀融，及前女友呂麗君所生的劉秀盈及劉子鋒則沒有持股。

大劉長子劉鳴煒目前沒有華置持股。（資料圖片）

大劉聲明指出，最近因呂麗君有困難，有事相求，他本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂麗君達成商業協議。（IG@劉秀盈）

此外，大劉曾公開表示送給呂麗君的現金、禮物及珠寶已超過廿億，並指送出的所有物品都有支票紀錄，亦未曾回收過對方任何一個名牌袋。早前大劉的聲明指出：「最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。」他又指：「上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。」在《福布斯》2021年全球億萬富豪榜中名列第155位的大劉，資產達到136億美元（約1,062億港元）。據知甘比現時持有的物業包括尖沙咀購物商場The ONE、東半山肇輝臺12號（現稱秀樺閣）、渣甸山高士美道5號、南區深水灣道3號等豪宅，以及尖沙咀新港中心地庫、灣仔York Place舖位等，名下物業以數十億元計。