大劉劉鑾雄畫皮論形容呂麗君　暗指對方表裏不一：冇心跳，唔係人

劉鑾雄（大劉）早前被影到與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）一同在銅鑼灣皇室堡出現，是二人情斷八年後首次合體，因而引來舊情復熾的傳聞。而大劉日前發聲明嚴正表示未與呂麗君復合，並透露因呂麗君有事相求，所以兩人才會同時間出現於皇室堡，大劉今日（3日）更舉行記者會親身交代事件的始末及解答大家的疑問。



大劉於記者會親身交代事件。（葉志明攝）

大劉在記者會上澄清多年來的傳聞，其中兩度提及「春卷」事件：「我想澄清，唔係話做，諗過都絕子絕孫呀！但啲人要講，遲啲就塞春卷、遲啲就網球，再遲啲又塞欖球，再遲啲話我鍾意畀人塞添！」之後大劉就說自己被屈了許多年：「我谷咗氣好耐，最緊要係澄清唔好畀人造謠造非。我好多氣谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢咪踩你囉。造謠造非，遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意畀人塞添，都得㗎。」大劉又被問到很多娛樂圈的女友，大劉笑指：「好多人以為我識娛樂圈嘅女性多，其實唔及得我其他女朋友嘅1%。」

大劉澄清傳聞。（葉志明攝）

大劉之後被問到呂麗君是否一個有機心的人，他則表示用有機心來形容她太膚淺：「Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過畫皮咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛。」《畫皮》出自《聊齋志異》，傳說中指妖怪偽裝為美女時披在身上的人皮，而這張人皮可以拿下來畫畫的，比喻妖怪掩蓋猙獰面目或醜惡本質的美麗外表。大劉的回應似乎是暗指呂麗君是一個表裏不一的人，美麗外表下是一個醜惡的人，至於他所講的ET外星人就似是形容呂麗君不是一個人，因為ET外星人是沒有心跳及溫度，冷血的。