萬千星輝2022｜林敏驄處男拍劇大熱倒灶失視帝　被稱鬼才乜都識做

63歲的林敏驄是《萬千星輝頒獎典禮2022》視帝的大熱門，被喻為「黑馬」，林敏驄憑《下流上車族》車志明精湛的演技一角打入「最佳男主角」最後十強，可惜大熱倒灶，未能獲得視帝一獎。

林敏驄未能奪視帝。(葉志明 攝)

首次拍劇的林敏驄為好友曾志偉而「處男下海」接拍《下流上車族》一劇，林敏驄雖然是「執二灘」來出演男主角，但仍然無阻他的演技大爆發，演活了車志明一角。林敏驄亦收起平時無厘頭本色演出車志明，一絲不苟的他連拍喊戲都要求一次過，要求之高令同劇的江美儀都極力讚好，睇好林敏驄成為今屆視帝。

林敏驄最近憑《下流上車族》飾演車志明（車總）成功成為視帝大熱 (fb@林敏驄)

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1980年代出道的林敏驄，是個有獨特個性及風格的填詞人，著作有《忘不了你》、《戀愛交叉》、《霧之戀》、《夢伴》、《無心睡眠》、《跳舞街》、《幻影》、《花店》等等。林敏驄曾經在十大勁歌金曲頒獎典禮中奪得「最佳填詞獎」，他為不少樂壇巨星創作了許多膾炙人口的經典歌曲，他的創作才華在樂壇中大放異彩。林敏驄在1990年代後填詞的數量大幅減少，他曾於雜誌訪問中解釋：「於填詞界五年已寫盡別人一世寫唔到嘅嘢。」

1980年代出道的林敏驄。（網上截圖）

林敏驄入行接近40年，曾憑着急才，成為香港最受歡迎的藝人、主持，創作與搞笑都是林敏驄最強一環，2008年與好友曾志偉一同舉辦6場的《棟溝笑》。不少人對於林敏驄的印象都是「無厘頭」、「九唔搭八」等，但屬於鬼才的他其實集作詞、作曲、主持、演員、作家、歌手、監製、設計師於一身。

林敏驄出名古靈精怪，鬼主意多，不知道這次演唱會會有什麼搞作呢。（網上圖片）

在電影方面，林敏驄曾參與過多部電影，曾憑電影《全力扣殺》中「戚冠軍」一角提名第35香港電影金像獎最佳男配角，亦曾自編、自導、自演《如珠如寶》，在電影圈發展多年的他首次踏足電視圈就已經十分順利，以車志明一角獲得觀眾的好評：「證明佢係天才」、「難得林敏聰咁認真」。

林敏驄真人就像《全力扣殺》中的戚冠軍般難以捉摸，時而跳脫、時而感性。

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