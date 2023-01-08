萬千星輝2022 | 鄧智堅《下流上車族》奪男配　扮姜濤惹炮轟

無綫（TVB）電視今晚（8日）舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男配角」由陶大宇和梁榮忠頒發，爆冷由《下流上車族》的鄧智堅奪下。鄧智堅獲悉得獎時大感不可置信，眼濕濕一度哽咽，並多謝高層、舞台劇演員和家人；同劇演員江美儀亦十分感動，眼眶泛紅地為拍掌恭喜好友。

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鄧智堅於2021年3月試過以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，笑說：「係咪所有錫我嘅朋友都喺晒度」、「大家好，我就係薑蓉」，更跳住舞唱出《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」，麥美恩見狀便搞笑地說：「收聲啦！」而馮盈盈則說：「你夠膽嚟踩場？」鄧智堅的模仿惹來姜濤粉絲炮轟，其IG更遭「姜糖」洗版。

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