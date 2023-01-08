萬千星輝2022｜蔣家旻摘最佳女配演反派突圍　憑反骨琪吐氣揚眉

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」由大熱門人選蔣家旻奪得，她憑住《美麗戰場》入面飾演鍾家琪「反骨琪」一角而贏得該獎，蔣家旻於劇中雖然不是女主角，但她的反派角色演出亮眼，成功引起了很大迴響，搶眼度絕對不輸女主角。

蔣家旻在台上發表得獎感言時多謝曾志偉、樂易玲讓她拍該劇，又多謝曾勵珍幫她改變形象，令她有突破，當然也有多謝葉念琛找她演反骨琪這個角色，令她在演藝路上有另一個代表作。她還多戲了幕前幕後。蔣家旻說：「可能好多人覺得我喺演藝路上行得慢，但係我喺訓練班出嚟，真係望住好多師兄師姐係一步一腳印行出成績，係佢哋令我堅持既可貴。我會繼續帶住呢份對演戲既熱盛做好我自己。」

「反骨琪」呢個假樣，莫講話家寶，家庭觀眾都想藐佢。

現年33歲的蔣家旻，於2006年參加無綫電視演藝新晉推廣計劃「TVbeople」成功獲選並入行，多年來星途一直浮浮沉沉，她曾經憑著《愛回家》中「馬子妮」一角成功入屋贏得人氣，可是後來卻遭公司雪藏。在事業路上經歷過跌跌踫踫，她終於憑著這次的角色人氣急升兼且贏得女配獎項，演技備受肯定。

恭喜晒。（螢幕截圖）

蔣家旻是獲該劇的導演、監製以及編劇葉念琛欽點演出劇中大反派琪琪一角，結果她的演技大獲好評並為她贏得首個演技上的獎項，吐氣揚眉。她去年接受電台訪問時就曾公開感謝伯樂葉念琛。其實葉念琛早於2013年已大膽起用，當時未有知名度的蔣家旻，擔演電影《第一次不是你》女主角，更令她成功入圍香港電影金像獎最佳新演員。

蔣家旻當時在訪問中表示：「父母一直唔放心我入行，《第一次不是你》好似帶我到某一個高峰，但之後又冇得做《愛．回家》突然跌返下來，會聽到佢哋好多擔心說話，『你明明去到某個位，為何被人撳番低？工作量唔多、又做返冇乜發揮角色？』這啲事就算佢哋唔講，我自己都會問點解。點解？就係冇運氣！我只會同朋友呻，不同家人講是擔心有更多負面情緒，嗰時都攰都辛苦。」及至兩年前，蔣家旻再憑《反黑路人甲》水姐一角事業再露曙光奪得「飛躍進步獎」之前，問她有否洩氣，她說：「之前有洩氣，但我冇放棄，我成日同自己講，入行最辛苦嗰五、六年我都可以捱過，我認為自己仲有機會，仲有希望！」