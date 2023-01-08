萬千星輝頒獎典禮2022｜得獎名單持續更新 方東昇唔到場都有獎
撰文：黃梓恒
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無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8/1）舉行，今年共有16個本地獎項加3個海外（馬來西亞）獎項頒出，以下立即為大家整理得獎名單。
《萬千星輝頒獎典禮2022》16組獎項包括：「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳年度及特備節目」、「最佳男主 持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視歌曲」同「最受歡迎電視拍檔」。
「最佳男配角」—鄧智堅
「最佳衣著獎」—陳山聰、陳曉華、胡定欣
「最佳女配角」—蔣家旻
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今年視帝視后10強名單?
林敏驄沒有收到《萬千星輝頒獎典禮2022》的邀請?早前疑串爆TVB?
今年「視帝」10強中，林敏驄的呼聲也十分高，但有報導指林敏驄疑似是不獲邀請，早前接受《香港01》訪問時交代了事件經過，並指出是溝通出咗問題。而早前，林敏驄唔怕失「視帝」，爆出7大金句串爆TVB。