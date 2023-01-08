萬千星輝頒獎典禮2022｜得獎名單持續更新　方東昇唔到場都有獎

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8/1）舉行，今年共有16個本地獎項加3個海外（馬來西亞）獎項頒出，以下立即為大家整理得獎名單。

《萬千星輝頒獎典禮2022》16組獎項包括：「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳年度及特備節目」、「最佳男主 持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視歌曲」同「最受歡迎電視拍檔」。

「最佳男配角」—鄧智堅

「最佳衣著獎」—陳山聰、陳曉華、胡定欣

「最佳女配角」—蔣家旻

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