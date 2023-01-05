台灣派錢一人6000台幣竟惹民憤　雞排妹鄭家純：不想領就拿去捐

台灣政府去年超徵4500億元台幣稅收，行政院長蘇貞昌拍板還稅於民，發放對象、金額、方式成近日熱議話題，4號行政院長蘇貞昌宣布全民普發6000台幣，擬直接匯入帳戶。而素來關心時事的「雞排妹」鄭家純，也於社交平台談及此事。



鄭家純近日發文表示，有些人在吵「夜市攤販沒繳稅怎麼能拿6千（台幣）」，直言：「建議你們今天開始去小吃店、路邊攤販時，都對老闆大聲嗆出來：『你還不是因為我，全家才有6000（台幣）可以領！』」

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她還在留言區補充說道：「超徵部份，補貼被一堆人濫用的健保、規劃預算在安定民生，還有額度可以用來普發現金給民眾，但巨嬰永遠不會滿足。企業繳稅大戶都沒吵了，其他人安靜接受對大家都好的結果很難嗎？」並表示「不想拿的人可以用來捐公益幫助弱勢」。

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鄭家純陸續對「還稅於民」爭議表達看法，寫道：「單身沒小孩的人，感覺不到6000（台幣）能幫助到普通收入家庭多少，那你去問身邊有小孩的同學、親友。不想領的人，收到後可以去捐公益，給那些你做完功課後，想幫助的弱勢/議題/動物等等團體。」

台灣網紅鬼才阿水也留言直呼「有小孩之後各項都是龐大的開支，更別說如果還送托嬰或是找保母了」。還有不少網友則表示6000元（台幣）很多，對需要的人來說每一塊錢都很重要。

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