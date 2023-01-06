萬千星輝2022｜《美麗戰場》快拍快播成功 將衝擊TVB拍劇生態

《萬千星輝頒獎典禮2022》本周日（8日）舉行，焦點落在《美麗戰場〉及《下流上車族》兩套劇，一套網上熱度高，另一套收視高，各有優勝之處，雖然〈最佳劇集〉《下流上車族》呼聲夠高，但其實《美麗戰場》亦有機會搶灘成功，以得獎原因可能同影響力有關⋯⋯

「TVB不了」這句話經常出現在網絡上，但《美麗戰場》能夠做到的是就算你從未看過一集，但打開IG、facebook、YouTube、討論區，都有人討論，當然留負評的佔大多數，但「黑紅也是紅」，現在資訊爆棚，影片碎片化年代，網友願意花時間留言，或者看五分鐘劇集精華，可能是李成昌強姦蔣家旻或者大結局，其實已很成功，如果一套劇播出後，沒人討論、沒有人有感覺，那就真的失敗，而《美麗戰場》做到的是討論度，除了《下流上車族》外其他劇做不到的，還要不止一兩場戲，是每集都有花生位留給網民放題，而傳統TVB劇就是欠缺這種花生放題。

《美麗戰場》最爆炸式一幕戲，李成昌強姦蔣家旻場面，在TVB fb累積了超過100萬觀看次數。

而《美麗戰場》亦在Yahoo Google兩個搜尋榜上排高位，Google 熱搜節目排第一名，擊敗《家族榮耀》及韓劇《社內雙親》Netflix《單身即地獄》，但最重要的是TVB大股東黎瑞剛有留意，早前他接受報章專訪，整篇訪問只點名讚過兩套劇集，一套是《下流上車族》另一套就是〈美麗戰場》，他讚《美麗戰場》收視雖不及《下流上車族》，但在網上討論度極高，更超越原本第一的《金宵大廈2》，表示充分肯定及支持《美麗戰場》的年輕化及話題性。証明老闆是喜歡這類討論度高的劇集，對《美麗戰場》衝擊獎頂絕對有正面作用。

TVB大股東黎瑞剛，早前接受專訪大讚《美麗戰場》，指它討論度高企。

第三樣就是影響傳統拍劇生態，《美麗戰場》由拍攝到播映只用了兩個半月時間，傳統TVB二十集，由拍攝到後前，最快都要半年，製作時間長，即係成本增加，如果一套劇集能夠用低成本但做到效益，這一點作為老闆當然會支持，如果《美麗戰場》奪得〈最佳劇集〉，那就更加肯定它的成績，TVB劇未能方向就是要製作快但劇集播出後要高討論度，或者會有人覺得《美麗戰場》得大獎太爆冷，太遺背民意，但上年《星空下的仁醫》得到TVB粉絲寵愛，最後〈最佳劇集〉是《七公主》。