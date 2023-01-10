萬千星輝2022｜鮑起靜演藝世家出身 被爸爸批評:一啲演戲細胞都冇

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳女主角獎」，鮑起靜憑《下流上車族》一劇打入五強，不過人無到場，相信大家在頒發之前也不會太大期望，結果鮑姐大熱倒灶，但相信沒有人會質疑她的演技。

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鮑姐在TVB第一套劇集係《同盟》，入面有好多動作戲。（劇照）

金像影后鮑起靜出生自演藝世家，她曾透露當年入行全因父母是電影人的關係，但並不代表順利。「我細細個時爸爸話『大鑊嘞，雖然叔叔阿姨叫你做戲，但原來你一啲演戲細胞都冇』。好記得朱石麟大導演有齣話劇《大馬戲團》，需要一個6、7歲細路仔，要被團長虐待同喊，我當時乜都唔識就畀人推上舞台……我係完全唔識做戲！要我出場嗰陣，有個阿姨真係用條鞭打我！出場表演時先至喊到，真係次次出場都要咁樣（打）！」

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鮑姐效力亞視34年，期間經歷過大裁員而導致節目停止製作，但鮑姐卻從未打算離開。「我覺得自己留喺亞視會開心啲，整個環境係適合，去每一角落都好安樂，有人話大埔廠個洗手間唔乾淨，我都試過入去望下，然後話『大家和平共存』。」鮑姐表示早年加入麗的電視時，曾有人挖角到無綫。「唔知係咪拍完《大地恩情》（1980年，麗的電視鄉土劇）嗰陣有人講好多TVB嘅嘢畀我聽，令我更加覺得自己好適合喺亞視生存。（但爸爸當年效力係TVB）都其實遺憾，如果我過咗去，就可以同爸爸合作，我哋一生人只係合作過電影《屈原》，從此冇再合作過。」

鮑起靜留守亞視多年，她認為自己並非鋤強扶弱，而係留喺亞視會開心啲。

鮑姐在《再見艷陽天》飾演潑辣的細奶奶「花豔霞」，監製楊紹鴻認為她理應得獎。

曾多次入圍香港金像獎的鮑姐演技毋容置疑，她透露最深刻是當年憑《天水圍的日與夜》奪得金像影后，電影評論學會指看她做戲像在看紀錄片，令她非常感動，「我一生人的夢想是做個平實的演員，因為自知沒有明星風采，但這句評語讓我知道這條路沒有行錯。」而問到從影以來最投入的作品，鮑姐表示是麥浚龍執導的《殭屍》，「拍攝時我經常有點恍惚，狀態很奇怪，好像快要成仙似的，又十分期待拍主場景，入行幾十年我從未試過站在一個景中就好像上了電那樣。」

鮑姐當年憑《天水圍的日與夜》奪得金像影后。（《天水圍的日與夜》）

鮑姐出名對屋企人愛護有加，和資深電影人方平擁有一段快將40年的婚姻，令人羡慕。鮑姐與丈夫方平於1980年結婚，目前已有兩名外孫一男一女湊成「好」字，一家人十分美滿。對於夫妻相處之道，鮑姐曾接受過電台訪問，她笑說最初身邊很多人不看好這段婚姻，加上又是姐弟戀，當時她自己也沒想過一拍拖就維持到現在。訪問中鮑姐說：「我當時真的好愛他，有這個緣份自己懂珍惜就夠，不論長短都好。」

鮑姐與丈夫方平都是活躍影圈的資深人物，事業有聲有色之餘二人的婚姻同樣美滿。（資料圖片）

鮑姐又指自己是個很沒安全感的人，和方平一起就有倚靠，好喜歡這個感覺，好安心。鮑姐還打趣道方平是個潮州大男人，每日都要服侍他斟茶遞水，飯後果沒幫他切好就不吃。當然，鮑姐係講笑咁講，其實她對家人真的無微不至，兩夫妻能相親相愛40年，當中互相的包容和尊重才是最緊要，這個道理，年青一輩真的值得好好學習。

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