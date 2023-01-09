萬千星輝2022｜林敏驄笑苗僑偉無辜辜加個箍　疑似爆粗嚇親黃日華

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》在今晚（8日）隆重舉行，邀請了超豪華頒獎嘉賓陣容，包括任達華、張艾嘉、葉童、黃日華、苗僑偉（三哥）、呂良偉、郭可盈、鄭則仕、余安安、湯寶如、劉小慧、陶大宇以及梁榮忠等，除了有影帝、影后級人馬之外，還有多位久未公開露面的藝人，現場星光熠熠！而任達華、黃日華、苗僑偉及林敏驄更在後台一起接受TVB娛樂新聞台訪問，四人你一言我一句，笑料百出！



林敏驄指三哥條頸鏈係「無辜辜加個箍」。（影片截圖）

西裝骨骨上陣的三哥一如以往型格十足，他更戴上一條銀色頸鏈，十分搶鏡，不過未等三哥分享自己的打扮心得，林敏驄已經搶先幫三哥答道：「三哥呢個頸箍有名堂㗎。（係咩，你講嚟聽下？）叫無辜辜加個箍！」相當搞笑！三哥就解釋：「呢個係三嫂畀我嘅，佢要箍住我。」他更笑言視帝絕對非林敏驄莫屬：「林敏驄嚟得嘅，梗係攞（最佳）男主角㗎啦，唔攞（最佳）男主角佢唔嚟㗎！」

笑料百出！（影片截圖）

四人私交甚篤，更是好戲之人，自然有不少粉絲都期待他們有機會合作，但三哥就笑言：「冇得合作㗎喇，因為林敏驄返咗嚟，冇機會畀我哋。」不過林敏驄就指三哥純粹講笑：「佢講啲嘢我從來都冇信過，你估我好似三嫂咁蠢呀，信佢講嘢，唔係使乜加個箍箍住佢啫？」其後他又表示見到三位老友同場十分難得，但言談間竟疑似爆粗，林敏驄指着黃日華講道：「你射X咋喎！」嚇到黃日華叫他好好解釋：「直播嚟㗎，咁你講清楚啲呀，你再講多次呀！」火花十足！