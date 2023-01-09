《Wednesday星期三》觀看時數揮底1套Netflix神劇　宣佈開拍第2季

【Wednesday／星期三／Netflix】美劇《星期三》（Wednesday）改編自電影《愛登士家庭》（The Addams Family），劇集於去（2022）年11月在Netflix上架後，旋即掀起全球追劇熱潮、好評不斷，更讓該劇提名「第80屆金球獎」（Golden Globe Awards）的最佳音樂及喜劇影集與音樂及喜劇類劇集最佳女主角，也讓不少劇迷敲碗第2季。對此，Netflix官方宣佈第2季確定將開拍，消息曝光後頓時引起熱議。



《星期三》以「愛登士家庭」的女兒「星期三」（Wednesday Addams）作為主要視角，劇情講述「星期三」因替弟弟報仇、對惡霸惡作劇後遭原高中退學，並轉學至永封學院（Nevermore Academy，另譯為：奈落學院）後，延伸一連串不可思議的際遇，過去都獨來獨往生活的她，也在學院裡交到了真心好友。不僅劇情精彩又反轉，而飾演「星期三」的新生代演員珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）人氣水高船漲。

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《星期三》在Netflix上架後引起各界好評，更在短短1週內以3.412億的觀看時數創下新紀錄，超越《怪奇物語4》（Stranger Things 4）創下的3.35億小時，也有不少網友敲碗第2季。對此，Netflix就在6日拋下震撼彈，宣告第2季確定開拍，由於第1季中女主角「星期三」和雙男主角「泰勒高平」（Tyler Galpin）、「賽維爾索普」（Xavier Thorpe）都有感情糾葛，只是後來都不了了之，因此許多劇迷都希望第2季能交代清楚「星期三」的感情走向。

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