張孝全陳昊森《罪後真相》除夕上架　附Netflix2023年1月必睇片單

【張孝全／陳昊森／罪後真相／Netflix】Netflix宣布將於今年除夕1月21日全球上架台灣犯罪懸疑電影《罪後真相》，陪全球觀眾一起燒腦迎接兔年！



《罪後真相》由《女朋友。男朋友》影帝張孝全、《刻在你心底的名字》陳昊森兩大男神共同領銜主演，更集結《美國女孩》方郁婷、鍾瑶等實力派演員大鬥演技，以懸疑推理又反轉不斷的劇情，上映就引發廣大影迷討論，備受觀眾肯定，逾190個國家與地區的觀眾將能在Netflix平台體驗燒腦猜兇手的懸疑推理命案，一起找出背後真相。

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《罪後真相》由一宗駭人聽聞的情殺案揭開序幕，在傳媒渲染報導下引爆全民熱議。主演張孝全一改以往電影角色沉穩、內斂陰鬱形象，化身為電視名嘴新聞人，並誤打誤撞捲入兇殺案情的真相追查。突破性的演出讓他也在去年金馬獎一舉入圍最佳男主角，精湛演技備受肯定。

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對於即將與全球觀眾見面，張孝全興奮表示：「很開心《罪後真相》特別在除夕這一天上線與大家見面，這部電影從開拍前的討論，到實際拍攝，我覺得不管是在故事、演員之間的表演以及默契上都給我了很深刻的印象，，是一次很棒的體驗。而劉立民這個角色也滿足了我很大一部分在演員這部分的一些想像，我自己也非常喜歡這個角色、非常喜歡這部電影。」

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今年農曆新年除了《罪後真相》外，張孝全推薦觀眾可以把握假期重溫《誰是被害者》第一季，為今年即將開拍的《誰是被害者》第二季做複習，另外他也私心推薦兩部他個人非常喜歡的高人氣動漫《鏈鋸人》、《咒術迴戰》提供觀眾不同的片單選項。

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