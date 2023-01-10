柯震東傳毀容IG首發聲「兩句話訴破相心情」無人機撞傷臉上這位置
撰文：聯合新聞網
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【柯震東／乩身】柯震東昨（9）日傳出拍戲時出意外傷臉破相，傷口總共縫了20至30針，目前已全面停工休養。消息一出嚇壞許多粉絲，今天凌晨他則出面報平安，表示「我很快就會回來」。
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柯震東去年底拍攝Netflix奇幻劇集《乩身》，誰知開鏡拍攝才一個多月卻爆出在片場受傷，據傳他是遭無人機刮臉差點毀容，目前主角的戲份已全部暫停拍攝。
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消息曝光後，柯震東今天凌晨在IG更新動態報平安，他在動態中貼出漫畫《男兒當入樽》櫻木花道的經典台詞「因為我是天才啊」，寫下「我很快就會回來」。
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