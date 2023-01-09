柯震東破相臉縫30針！因拍戲出事藝人逐個數　一女星54%燒傷超慘

【柯震東】全球各地的拍片現場都曾傳出意外事故，不乏高知名度的紅星因戲掛彩，甚至受到重傷。



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2010年Selina在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》，因劇組在爆破場面時的失誤，和男星俞灝明都被嚴重燒傷，她除了背部和四肢總共達54%面積的深度灼傷外，還有吸入性嗆傷，身心都受到很大衝擊，也退出該劇演出，經過很長時間治療才能痊癒。

動作影片讓演員受傷的危險性更高，林青霞在拍《新龍門客棧》時，一幕用劍撥掉射向她的飛箭畫面，竹箭將她的眼角膜擦傷，她忍痛拍完當日戲分，憂心有失明之虞，趕忙從敦煌、蘭州轉機飛回香港治療，在飛機上用草帽遮住臉流淚，形容當時「哭了大半個中國」，劇組找了外形神似她的替身把片子拍完，讓她想到該片還是有陰影。

荷李活大片《移動迷宮：死亡解藥》（Maze Runner: The Death Cure）也曾因火車動作戲出意外，造成男主角戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien／狄倫歐布萊恩）身上多處骨折、腦部受傷，片子攝製進度嚴重落後，延後一年才上映，戴倫此後對危險鏡頭格外注意是否做好安全措施，不敢再逞強。

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