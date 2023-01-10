柯震東8大事件逐個數　畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動

【柯震東／乩身／月老／小時代／那些年】31歲台灣男星柯震東於1月9號驚傳在拍攝Netflix劇集《乩身》期間，因「不明原因」遭無人機直接撞傷臉部導致破相，緊急入院縫了30多針，消息一出即時轟動中港台。



其實柯震東自2011年出道至今星途並非一帆風順，去年（2022）更險些被愛犬咬傷敏感部位經歷男人最痛，接下來就為大家數一數「關於柯震東的8大事件」（點圖放大了解👇👇👇）

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一、柯震東出道即爆紅

柯震東在2011年拍攝九把刀小說改編的電影《那些年，我們一起追的女孩》一炮而紅，不單止電影獲得第31屆香港電影金像獎最佳兩岸華語電影，柯震東亦憑「柯景騰」一角勇奪第48屆金馬獎最佳新演員獎及亞洲電影大獎最佳新人獎，讓他成為當年外界公認「外貌與實力兼備」的新晉小生。

二、柯震東拍攝電影《小時代》殺入大陸市場

柯震東出道隔年即受到大陸娛樂圈青睞，獲邀主演由郭敬明執導的系列電影《小時代》，戲中柯震東飾演郭采潔的富二代男友「顧源」，出色的演技讓他成功打入大陸市場。

三、房祖名柯震東吸毒事件（簡稱「房東吸毒事件」）

2014年8月，柯震東被揭與房祖名在北京吸食大麻致形象盡毀，事業跌到谷底，除了於電影《小時代4：靈魂盡頭》的部分戲份被刪減之外，更被列入大陸廣電總局「劣跡藝人」名單，成為早期被打入封殺榜的藝人。

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四、柯震東為「翻生」下海拍男男全裸床戲

吸毒事件7年後，柯震東為了捲土重來可謂搏到盡，於性工作者題材電影《金錢男孩》（Moneyboys）不惜「下海」全裸床戰黃鐙輝。雖然電影成功殺入第74屆康城影展競賽單元，然而激情演出似乎未能讓他重振聲威；真正讓柯震東捲土重來的，則是九把刀小說改編電影《月老》。

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五、柯震東憑Disney+電影《月老》封帝

雖然電影《月老》被部分網民批評對白太造作「不像人平常講的話」、橋段嬌情又狗血，不過這都不影響外界對演員們的評價，柯震東在戲中的多場重要場口更是「演技大爆發」，看過的都被感動到眼濕濕。柯震東亦憑出色的演技勇奪第24屆台北電影獎最佳男主角獎，鹹魚翻生獲封「北影影帝」。而《月老》在Disney+上架後亦將他的人氣再推向另一高峰。

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六、柯震東成姊弟戀專業戶

除了電影事業之外，柯震東歷年來多數不完的緋聞對象亦是大眾關注的焦點。事關現年31歲的柯震東可是出了名的「年下男」，亦是娛樂圈少數敢明言「專攻」姊弟戀的代表人物（沒有之一）。曾與柯震東傳拍拖的女星除了比他大一個月的何超蓮之外，其他基本上都是「大姐姐」，包括37歲李毓芬以及比他大超過10歲的43歲蕭亞軒等。

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七、柯震東農曆新年被狗咬下半身

2022年大年初一柯震東爆出被愛犬咬傷下半身緊急入院，事後他在IG透露起初不敢公開受傷原因是因為「覺得太丟臉」，畢竟受傷部位非常敏感「差點絕子絕孫」。雖然柯震東被咬到，但他卻沒有因此怪責毛小孩，僅僅向網友勸說「決定養狗之前須三思」，更再三提醒有計劃養狗的人說：「要有被咬爛的風險，因為我的腿已經撕裂傷了。」

八、柯震東拍Netflix《乩身》破相

柯震東驚傳在開拍Netflix台劇《乩身》一個多月後被無人機撞傷顴骨區導致「破相」轟動中港台，事件爆出後他僅於個人社交平台發文表示「我很快就會回來」象徵式報平安以安撫粉絲情緒，不過由於連日來未見柯震東曝光任何近況照，導致外界仍然非常擔心他的康復情況。

據知柯震東在受傷後即時送院並在臉上縫了30針，而他亦曾在1月1號於IG祝粉絲新年快樂的同時表示「新的一年希望自己能回到過去的模樣」，在此亦希望柯震東盡快康復，能夠如他的新年願望一樣盡快恢復原本帥氣的樣子。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：關於柯震東你可能不知道的8件事】