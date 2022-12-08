世界盃︱英格蘭玩狼人殺備戰　高手馬古尼：遊戲經驗助渡過低潮

英格蘭世界盃八強將硬撼衛冕法國，近日英軍多名球員都向傳媒透露，隊內休息時都會玩熱門桌上遊戲「狼人殺」。

英軍中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）自認是高手，「我心理很不錯。」



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簡單而言，「狼人殺」遊戲分「狼人」與「村民」兩隊，村民要找出狼人，狼人要盡快「殺掉」村民之餘，也要說謊掩飾自己，另外也有林林總總、擁特殊技能的角色能從中作梗。

英軍中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）坦言：「遊戲重點是看誰最懂講大話，也講求團隊合作」。隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦是一份子，「這讓球員聚在一起，幫助我們維持很好的關係。」

英格蘭練習之餘閒時也玩狼人殺維持隊內關係。（Getty Images）

全隊云云球員之中，後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）卻自認是「高級玩家」，「老實說，我心理算是很不錯，否則我捱不過上年。」效力曼聯的馬古尼上季表現失準，多番犯錯連累球隊，受到猛烈抨擊，「只有美斯跟C朗才不會遇到低潮吧，更何況近年對後衛的標準這麼嚴格。」

他透露自己有多年「狼人殺」經驗，有助他克服難關。

「玩得愈多，你會常留意人們做什麼、扮演什麼。像我這樣的球員，最重要是知道可以相信什麼人，可把心事告訴誰，才能建立好關係。」

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哈利馬古尼對自己很有信心。（Getty Images）

今季馬古尼在曼聯僅任後備，上陣時間寥寥可數，但仍獲修夫基信任入選英格蘭大軍，令他再受質疑。「選人是主教練的工作，跟我無關。我只會聽身邊朋友、家人、隊友、工作人員的意見，我知道他們有多重視我，這給了我信心，才讓我踢出以往在代表隊的好表現。」

29歲的他貴為曼聯隊長，也在代表隊披甲52次，已算是不錯的成就。「我就活在夢想之中，下一步，就是要贏冠軍。」可是他沒想過要證明什麼，或回應外界批評，「我不會逃避踢得差的事實，但我在上屆歐國盃決賽的陣容中，所以我知自己可以做到。」

哈利馬古尼透露自己收到曼聯教練團的訊息。（Getty Images）

馬古尼透露，就連曼聯教練團都向他發訊息，「當我離開球會（前往世界盃）時，他們叫我專心踢英格蘭。之後也收到他們讚我踢好，恭喜我們殺入八強，這很美好。我肯定Erik（坦赫格）會看我們的比賽，但他會為荷蘭打氣，總之我很高興收到他們的支持。」

「我的心理、生理都很不錯，感覺很清新，很期待周六（對法國）的大戰。」