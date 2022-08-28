泰國也有詐騙營？少年玩「狼人殺」墮陷阱　「豬仔」母親都不放過

馬來西亞《東方日報》27日稱，一名19歲輟學青年因誤信網遊中認識的友人介紹，在短短兩分鐘內被說服，並決定前往泰國從事高薪工作，不料卻在抵達泰國後遭禁錮。所幸該青年家人求助及時，才將男子救出，並於本月4日成功返馬。



這名范姓受害者原在巴生從事月薪2,000令吉（折合約港幣3,510）的拉電工作，惟因誤信從網絡遊戲《狼人殺》中的網友介紹，因而墜入騙局。受害者說，自己早前經一名通過《狼人殺》網絡遊戲認識的17歲友人介紹，得知有一份月薪高達8000至9000令吉（折合約港幣14,000-15,800）的工作，而決定到泰國工作。

「這份工作是朋友通過另一人介紹的，惟朋友為了陪女友而拒絕了，轉而介紹我從事該工作；而我在考慮了兩分鐘後，就決定到泰國工作，並向原老闆提出辭職。」現年19歲的范姓事主今早在雪州人民愛國黨宣傳主任施致榮，以及別名為「泰國過江龍」的大馬籍黃姓商人的陪同下，召開記者會時，向媒體講述自己的遭遇。

受害者表示，自己答應這份工作後，就有一名華裔男子聯繫我有關啟程的事宜，並安排在5月12日的早上7時，到位於馬來西亞巴生市的工作宿舍載自己前往吉蘭丹。「直至翌日（13日）中午11時，我才告知母親有關自己已身在吉蘭丹，準備前往泰國工作的消息。」

隨後，男子家人也於5月14日向「泰國過江龍」求助，並將其地址發送給後者，才讓後者通過當地的執法單位，於當天中午5時，在合艾一處房子中將受害者成功救出。此次的拯救行動中，泰國警方逮捕了一名女性和起獲了一輛轎車，以及3名涉案者正在追捕中；受害者隨後也被送往拘留中心，以協助調查此案，並在完成了相關證件辦理後，於本月4日返馬。范姓受害者今日也以本身遭遇為例，呼籲民眾切勿輕信網友所說的話。

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不法集團也圖向母親下手

另一方面，受害者母親在得知兒子準備前往泰國工作後，也被嚇的立即前往警局報警。「我得知這項消息時，也猜測這應該是不法集團的常用伎倆，而不斷要求孩子回來。隨後，我也被孩子拉進群組中，和一名相信是不法集團成員的男子溝通。」她說，當她向對方要求身份證照片和提供公司地址時，反被對方詢問「要不要過來和兒子一起做工？」「在我百般拒絕、追問對方提供相關訊息以及讓對方將孩子送回國時，對方卻退出了群組。」

對此，別名為「泰國過江龍」的黃姓商人也勸告廣大父母，應多與孩子溝通，以免出現溝通不良，導致孩子不相信父母所說的話。他補充，自己早前曾拯救的受騙者中，最年輕的受害者為17歲的少年。這名黃姓商人也譴責有關部分網民認為他在做戲，並懷疑他是人蛇集團成員之一的言論。「這些嘲諷我的人所說的話簡直是無知。你見過販賣人口的老闆在鏡頭前露臉，拯救受害者的嗎？」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：到泰國工作也不安全！青年誤信網友赴泰工作遭禁錮終被救出】