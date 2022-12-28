向太突提「大S汪小菲離婚風波」失85萬粉絲　連累向佐被網民出征

「向太」陳嵐是演藝圈內的知名女強人。日前她透過抖音直播帶貨，短短10分鐘就湧入80萬人次觀看，過程中她還刻意賣床褥，暗諷女星大S與前夫汪小菲之間的離婚風暴。儘管她當時的銷售數字飆破億元，但之後的人氣卻呈現斷崖式下滑，甚至還被網友酸是「直播翻車」。



「向太」陳嵐在本月19日時，透過抖音平台正式加入直播帶貨的行列當中，其中像是關之琳、李連杰、鞏俐等巨星皆特別錄製一段短片祝賀。不過向太直播過程中，卻突然賣床褥，且還脫口說出：「買床褥回去送女朋友、送老婆，分手時可不能要回來喔。」暗諷大S與汪小菲的離婚風波。

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張蘭在隔天直播時被網友問及此事，她則是比較心平氣和地表示「互相尊重」，不過話鋒一轉，卻又突然透露，自己在經營俏江南的時候，就曾在50歲左右提醒過自己，千萬不能進入更年期，也不可以發瘋，又被網友認為是在與向太隔空對罵。

從這次互罵之後，向太與張蘭就不斷地爭搶直播商機，但向太的人氣卻呈現雪崩式的下滑，從原本的940萬粉絲數，如今掉到855萬。其中，許多網友認為，向太的直播並不誠懇，且能夠一夕爆紅多半是靠名人好友的支持站台，而不是像張蘭那樣憑一己之力。

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由於負面聲量持續增加，向太也只能急忙把留言區關閉，希望能夠稍微緩和網友們的不滿，但她萬萬想不到，這些網友竟全部轉戰兒子向佐的社交平台，並要求向太趕緊重啟留言區，這才讓愛子情深的向太重新打開評論區。

不過就在向太重啟留言區後，又立刻湧入大批酸民批評，「大方點，別再刪我了，不然就4次了」、「別刪啦，妳再刪我們又得重新留言罵一次」、「自己不用的看不起，抱歉我們也看不起」、「向太快開次直播，好讓我退貨」。

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