小S隔空怒罵汪小菲「不要再亂編故事了」揮拳打沙包再補鬧這一句

大S與汪小菲離婚一年後掀起床褥之亂，汪小菲更是暴走發文怒罵小S及其老公許雅鈞，近來在節目《小姐不熙娣 》上，小S藉機揮拳釋放近來心中不滿，大喊「不要再亂編我們家的故事了」。



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《小姐不熙娣 》節目準備了一個沙包，讓現場人妻來賓可以來大吐苦水，揮拳發洩所有怨氣來釋放壓力，助理主持人派崔克還問小S「妳最近有需要去打個兩拳嗎？」，小S立刻點點頭二話不說就走向沙包，接著就喊出「不要再亂編我們家的故事了」，並用力揮出一拳，這樣還不滿意，又再踢出一腳，並大喊「我過得很好」。在場的來賓都覺得小S真的很怒。

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