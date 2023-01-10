汪小菲生父身份疑曝光「比他帥10倍」網民突破盲腸：張蘭做小三？

汪小菲與大S目前已離婚逾一年，去年底卻傳出兩人因生活費問題鬧上新聞，汪小菲媽媽張蘭甚至還試圖在直播平台邊賣貨邊酸大S一家人。而始終未露面的汪小菲爸爸也被大陸博主爆料，更意外接露張蘭的情史。



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大陸微博博主「正道的光」近日出面爆料，直指汪小菲的生父是「比汪小菲還帥10倍的男人」，更稱汪小菲是直到滿月才見到生父，當時生汪小菲父見汪小菲時手中提著一袋嬰兒衣服，不過張蘭卻在汪小菲生父口袋發現一張被揉爛的手寫卡片，攤開一看竟是老公前女友寫的信。

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此外，該博主更拿出張蘭在自傳《我的九條命》中寫到的內容，表示張蘭在遇到汪小菲生父時，對方當時有女朋友「家住的也不遠，2人感情其實不錯，可是對方家裡反對，所以處於一種將斷未斷的狀態」，後來張蘭與他交往4年後結婚，結婚時已懷上汪小菲，但婚姻仍舊以離婚收場，隨後便帶著汪小菲到加拿大打工。

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消息曝光後，網友們紛紛認為這故事訊息量太龐大，甚至還認為張蘭是小三，「有個藕斷絲連的女朋友？那張不就是小三？」、「她這算小三嗎？人家當時有女朋友」、「張蘭講的話，全部都要打個折扣吧！她本身就是一個抓馬（drama）女王」。

張蘭遭爆當初追求汪小菲他爸時，對方還有女朋友。 （微博截圖）

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