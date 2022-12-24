遭張蘭嗆收大S錢爆汪小菲醜聞！台娛樂記者葛斯齊怒提告

日前汪小菲與大S離婚因生活費而鬧上新聞，張蘭則在直播間聲援兒子，直指台灣娛樂記者葛斯齊收了大S錢才會一直爆汪小菲醜聞。對此，葛斯齊第一時間則出面否認並痛批張蘭「說謊不打草稿」。



22日葛斯齊在大陸直播平台開直播與網友互動，有網友則力挺「她（張蘭）要是有這麼說，我們中國13億人口支持你告她」，隨後則傳出葛斯齊在下直播後便到警局報案，而張蘭恐怕因此要親自來台灣處理，否則傳票逾期的話將來到台灣下機時恐遭拘捕。

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葛斯齊23日凌晨在社群平台透露，有力挺張蘭的大陸網友在他直播時聲稱：「中國人不打中國人，如果張蘭誣陷誹謗你，我們是法治的社會，她要是有這麼說，我們中國13億人口支持你告她」，而他聽完當下則表示將報警，下播後則立刻前往警局作筆錄。

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葛斯齊解釋，「最近真的太忙，也給足對方時間，完全沒有道歉悔意，狗仔告名人第一次，我就獻給你張蘭阿姨！」此外，他也在微博強調，自己相當注重職業操守，「我必須自清，我不偏頗任何一方，有憑有據說每一句話」，直言若自己收了大S任何一毛錢，歡迎曝光證據，若屬實「我永遠退出媒體並關掉所有平台帳號！」

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