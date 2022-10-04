55歲台女星左腦萎縮右腦生瘤提早立遺囑　卻被網民狠批炒新聞超慘

【腦退化】55歲金曲台語歌后詹雅雯去年（2021）驚爆罹患帕金遜症，左腦中度萎縮，今年4月檢查出左腦有0.53cm的腦動脈瘤，在開腦手術後，又發現右腦也長了2顆。對生死已看開的詹雅雯，為此還委託當地律師處理上億元台幣的遺產和遺囑，近日更傳出她開腦後身體扛不住，每天僅吃清粥加4顆水煮蛋，連吃了2個月。



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詹雅雯13歲時與妹妹詹雅云組成「櫻花姊妹」出道，近日這對姊妹花一起上節目《那些年。那些歌》，不僅演唱經典歌曲，更談及詹雅雯遭受巨大病痛磨難這段時間的心路歷程。之前姊妹倆開演唱會時，詹雅雯被批評利用病情做宣傳炒新聞，詹雅云談及此事忍不住激動落淚說：「他們就是看圖說話而已，就是這麼膚淺的去評斷他人．」她更坦言很心疼姊姊。

主持人陳國華也透露，詹雅雯開腦後身體扛不住，那時正是最虛弱的時候：「她一天只吃清粥加4顆水煮蛋，這樣吃了2個月！」也因為疫情影響，讓之前成立公益團體的她，無法協助弱勢族群蓋房子。

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出道41年的詹雅雯，從「櫻花姊妹」單飛後憑著一首〈想厝的人〉走紅，談到兒時經歷，她不僅14歲就當女工分擔家計，更與妹妹詹雅云四處參加大大小小的歌唱比賽，以贏得獎品的方式幫家裡添購新家電及日用品，因緣際會下「櫻花姊妹」獲得出道發片的機會，但詹雅云覺得兩人長相平凡不想露臉，詹雅雯甚至直白的說：「很俗的樣子！因為爸媽都是工人，所以我跟妹妹完全就是很土的那種！」

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