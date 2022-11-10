36歲台女星患妊娠毒血症自責哭訴 妊娠毒血症7個高危因素

媽媽懷胎十月不是易事。有台灣女星分享自己懷孕經歷，她起初會夢到自己流產，目前懷胎8個月，卻發現自己患上妊娠毒血症，她指出高齡產婦都是妊娠毒血症的高危因素，她不禁在影片中紅著眼說自己很後悔太遲懷孕。



自責太遲懷孕

台灣女星鄭如吟（玉兔）今年和交往7年的男友結婚，之後宣布懷孕，目前懷胎8個月。她經常都會在社交平台分享生活，不過近日她拍片分享自己懷孕的心路歷程，透露自己患子癲前症（「妊娠毒血症」）。如果沒有適當治療，胎兒可能會發展遲緩，甚至造成胎盤過早剝離而死胎。懷孕前有高血壓、肥胖、多胞胎及高齡產婦等都是妊娠毒血症危險族群。

她指出自己正是高齡產婦，妊娠毒血症是胎盤連結子宮的血管出現異常，會容易導致血液無法輸給寶寶，孕婦嚴重起來會出現癲癇、中風以及導致流產。她很後悔這麼晚才懷孕，在影片中不禁紅著眼，「我覺得我好像沒有給他一個健康的身體，我可能會失去他」。

玉兔坦言自己懷孕初期，經常夢到自己流產，再加上經常出血，導致她壓力大到爆煲。她表示也因為懷孕荷爾蒙關係導致情緒波動很大，會和老公爭執。有一次玉兔生氣狂哭，哭的期間流鼻血，血太多流到喉嚨，她把血從嘴巴吐出來，讓老公嚇了一跳。最終雙方都願意深入溝通，事情也得以解決。

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妊娠毒血症高危因素：

根據衞生署資料，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期，或剛生產後。若孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高。

-本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷

-過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症

-近親有妊娠毒血症的懷孕病史

-高齡

-是次懷孕與上一胎相隔十年

-懷有雙胞胎或多胎

-肥胖

除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升(如血壓高於140/90mmHg)和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括:

-嚴重頭痛

-視力模糊或出現閃光

-上腹疼痛、嘔吐等

孕婦如出現以上症狀，必須緊急就醫，接受監察和治療。因此症可引發子癇(痙攣)、或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。