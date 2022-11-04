40歲台女星取卵手術無卵可取 求醫生「能不能再幫我一次」

不少女士都想擁有自己的孩子，但對於有些人而言可能難以得償所願。有名40歲台灣女星3月透露由於卵巢早衰關係凍卵失敗。最近她在Facebook分享自己再度接受取卵手術，卻1顆卵都沒取到，令她崩潰心碎。



「你知道我有多渴望」傷心1顆卵都沒取到

根據台灣媒體報道，現年40歲的台灣女星羅巧倫在3月透露自己到醫院檢查發現患有子宮肌瘤、卵巢早衰，卵巢功能指數如50歲，41歲恐停經，在醫生的建議下做凍卵手術。1年內她連做4次凍卵手術，一共扎針80次，前後取出12顆卵子，但由於卵巢早衰關係導致凍卵失敗。近日她再度接受取卵手術，但也為能成功。

她在Facebook分享自己接受取卵手術，但卻1顆卵都沒取到。「我心裡想不是明明有一顆嗎？怎麼不見了，滿腦子一直想我也努力了好多年」 。她表示這一年她都努力工作，也從來沒有放棄過這個願望，她對主治醫師説「能不能再幫我一把。」

主治醫師指出長期打針很辛苦，效果也不大了，就建議她用吃藥的方式。她祈求奇跡可以降臨，「你知道我有多渴望期待有一天你能為了我到來，神啊能不能再給我一點點時間，把奇蹟降臨在我的身上。」

女性不育原因

根據衞生署資料，女性和男性不育各佔不育個案的三成；其餘四成的個案。女性不育的原因包括以下因素：

- 年齡：自然受孕率隨女性年齡增長而減低，特別是年過35歲的婦女

- 婦科問題包括：

排卵異常，例如患有多囊卵巢症、提早更年期、甲狀腺問題等

子宮內膜異位、盆腔（亦稱為「盤腔」）發炎、盆腔手術而引致盆腔內黏連或輸卵管閉塞，或先天性子宮結構異常

資料來源：https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/woman/15652.htm

什麼是卵巢早衰？卵巢早衰症狀（按圖👇👇👇）

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