32歲台女星認雙性戀　與男友拍拖12年意外懷孕　1個原因不結婚

32歲台灣女演員林辰唏與大20歲導演男友林立書情牽12年，2016年她意外懷孕生子，至今仍未有結婚規劃，身分證配偶欄依舊空白，問她何種情況下會想結婚？林辰唏坦言曾想過這一題：「硬要說，我的選擇會是他離開這世界的一天。」她認為這是一種「紀念」，表示彼此還在一起。



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林辰唏6年沒演電視劇，今年以同志劇集《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘迷你劇女主角，劇中，她飾演一名家庭主婦，先生在外地工作，獨自撫養兒子，卻因與高中學妹（程予希飾）重逢，而展開女女間曖昧情愫；林辰唏曾大方承認自己是雙性戀，與導演男友交往前，她才結束一段女女戀：「忘了是什麼原因了，當時我就決定再來要和男生交往，釐清自己要的、嚮往的是什麼樣的關係後，碰到立書，我們就在一起了。」

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林辰唏不受性向、制式婚姻束縛，喜歡一個人，無關乎性別，一紙婚約也約束不了愛情：「所以我一直強調這是選擇問題，我不會打死說一定不會結婚，但我們現在實際在一起，就沒有一定要結婚證書。」林辰唏提到兩年前媽媽臨終病榻上還跟她抗爭，催她趕快去簽字登記，但她不想在悲傷時刻、非自願下完成終身大事，忍悲跟媽說：「不要在這種時候情緒勒索，你（好）起來，我就結！」

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曾經男友也想過結婚一事，林辰唏說，當初懷孕時，男友曾問她是否要辦理結婚手續，她只回：「不用吧，我們還需要簽嗎？」轉頭就睡著，她坦言，從不稱呼另一半為「老公」：「只有我懶得解釋時，才會說：喔，這是我老公。」林辰唏認為二人之間互相尊重、能一起吃苦、一起開心，可以恣意追逐各自的需求與渴望，即使哪天遇到如《第一次遇見花香的那刻》中的情節，林辰唏也能接受，笑說：「說不定大家可以住在一起，多元成家，誰知道？」。

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獲金鐘提名前，林辰唏已陸續啟動重返演藝圈工作，笑稱復出拍戲後，才發現整個演藝產業變化極大，過去在社群平台只是分享生活點滴、抒發心情，沒想到還能有其他產值，直呼的確花了一些時間適應，比方第一次做直播時，她頻頻卡關，講了幾分鐘就沒話聊，還需絞盡腦汁想新話題，直到逐漸上手，對此過程大呼是很好的體驗。

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