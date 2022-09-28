34歲台女星憑《咒》爆紅角逐金馬影后　戲外飄仙氣獲封小劉若英

【金馬獎／咒／蔡亘晏／爆花】34歲台灣女星蔡亘晏（爆花）以電影《咒》入圍第59屆金馬最佳女主角獎，她感謝評審肯定，笑說得知入圍時正在便利店前，還穿得「無敵醜」相當幽默。



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蔡亘晏得知入圍後表示：「謝謝金馬獎，謝謝評審們的鼓勵，謝謝大家，謝謝那些一起努力打拼的時光，謝謝所有美好的人們，你們是最棒的！願所有的入圍者們都能一起攜手向前，盡最大的努力，發揮各自的專才，繼續帶來亮晶晶的作品。打下這篇文章的現在，我正頭套安全帽在超商前坐在我的機車上，穿的無敵醜⋯⋯還戴著平常不敢帶去工作的大象印花醜口罩。」

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